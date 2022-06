Jhon Jairo Cifuente se refirió a su peso y su llegada a Barcelona

Jhon Jairo Cifuente, nuevo refuerzo del BSC. Foto: @BarcelonaSC

Redacción Deportes

El futbolista ecuatoriano Jhon Jairo Cifuente está feliz por llegar al club de sus amores, Barcelona, como refuerzo para la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Sin tapujos se confesó hincha del elenco canario.

El atacante, que anotó cuatro tantos con el Delfín SC en la primera etapa, quiere incrementar su cuenta en la temporada, pero ahora con la camiseta torera. En rueda de prensa, este 14 de junio del 2022, el esmeraldeño aprovechó para referirse a los cuestionamientos por su peso.

“Mi contextura es así, claro que tengo que bajar unos kilos más, estoy haciendo el esfuerzo para estar en el peso ideal y que todos estemos felices”, dijo el deportista, cuando le consultaron sobre su apariencia física.

Cifuente, al igual que el resto de los jugadores de Barcelona, se entrena a doble jornada, durante la paralización del campeonato nacional. Además, tal y como dijo, realiza un trabajo especial para mejorar su estado físico.

“Me han recibido bien, con trabajo a doble jornada. Venía jugando, no me va a costar tanto. Mi familia es barcelonista y yo también, desde pequeño. Ponerme esta camiseta me da mucho orgullo, voy a responder con goles, no daré números, pero se de mi sacrificio y capacidad”, dijo.

Barcelona ganó la primera etapa del campeonato, por lo que se clasificó para la final y buscará levantar el trofeo al final del año. Cifuente espera ganarse un espacio en el equipo, aunque reconoce que la pelea con sus compañeros será difícil.

“Será una competencia sana, los otros delanteros son grandes deportistas, hay que aprovechar las oportunidades que se brinden. Hay un bien equipo, por eso se ganó la primera etapa”, refirió el delantero de 29 años.