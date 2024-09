Jhon Espinoza recibió el bloqueo -preselección- de la Selección de Ecuador para la próxima fecha de eliminatorias. El futbolista es una de las opciones para la posición de lateral derecho en el combinado nacional.

El potencial regreso del defensa al combinado nacional se puede dar en los compromisos venideros ante Paraguay y Uruguay. En diálogo con EL COMERCIO, el futbolista relató que desde el Kasimpasa de Turquía, club en el que milita, le dieron la noticia de cara a los compromisos.

“No me comentaron nada por fuera, pero el club sí me dijo que llegó el bloqueo. Espero poder ir en esta fecha porque, en verdad, es donde quiero estar. El club me dijo que lo recibió”, expresó Jhon Espinoza sobre cómo se enteró.

El plantel del tricolor fue notificado después del reciente arribo de este para disputar la temporada 2024-2025. La llegada del defensor se produjo luego de que este cerrará su etapa con el Lugano de Suiza y debutó en el primer partido en el que estuvo disponible.

La comunicación de parte de la Tri con el futbolista que milita en Europa lo ilusiona, sin embargo, esta no es la primera vez que recibe una noticia de tal naturaleza. El futbolista cuenta que en pasadas oportunidades también lo han bloqueado, pero no ha sido llamado.

Jhon Espinoza y frustradas convocatorias previas

Desde que llegó al Lugano de Suiza, Espinoza recibió reiteradas cartas de preselección, pero aquello no se tradujo en una convocatoria como tal a la Selección de Ecuador. Asimismo, en su etapa en el Chicago Fire, sí recibió un llamado directo, pero tuvo inconvenientes.

“Cuando estuve en la MLS no me dejaron ir porque recién había llegado a Chicago. Desde que llegué a Suiza, siempre la Selección mandó el bloqueo, siempre”, manifestó el futbolista. Pese a ello, este sostiene que, a pesar de no haber estado presente, su ilusión no se desvanece y espera tener una oportunidad con el trabajo que realiza.

De volver con la Selección de Ecuador, Jhon Espinoza regresaría después de cinco años al equipo. Antes, tras brillar con la Tri Sub-20 -donde fue campeón sudamericano y tercero en el mundo- y durante el interinato del DT Jorge Célico en la escuadra absoluta, este debutó con el plantel.

Su primer y único partido con la Tri fue el 10 de septiembre del 2019 en un amistoso ante Bolivia, en el cual el conjunto ecuatoriano venció por 3-0. En aquella cita, el cuadro de la mitad del mundo también jugó ante Argentina, pero allí no tuvo minutos.

Jhon Espinoza quiere ser protagonista con la Selección de Ecuador

Después de aquella lejana experiencia y su potencial retorno, Espinoza está convencido de que puede ser un aporte significativo. A su vez, señala que su arribo, con relación a otros jugadores de su generación y los sucesos que han ocurrido, sería tardío y eso demanda un impacto inmediato.

“Si voy a la Selección, estaría llegando tarde a la fiesta porque han pasado muchas situaciones… Mundiales, muchos jóvenes y yo voy tarde, pero sé que si llego es para ser protagonista. No voy a amoldarme a una situación de ‘bueno, en banca estoy bien’, no. Voy para jugar y ganarme el puesto. Esa es mi mentalidad“, manifiesta.

A partir de tal deseo, Espinoza espera hacer sentir orgulloso al pueblo ecuatoriano, como cuando estuvo en la sub-20. La sensación de volver a emocionar con su juego, levantar al país y tenerlo a expectativas de ganar un trofeo o un Mundial es lo que lo motiva y, traducido en su desempeño, lo pueden llevar a ser una opción en el elenco nacional.