La Selección de Ecuador Sub-15 sorprendió con su convocatoria para el Sudamericano de la categoría, que se llevará a cabo en Bolivia en 2024. Entre los seleccionados destaca una figura que milita en el extranjero, a quien la ‘Tri’ ha seguido de cerca.

Se trata de Malcom Dacosta, un joven de 16 años que vive en Inglaterra y juega en la academia del Bournemouth. Su convocatoria fue resultado del meticuloso trabajo de scouting del cuerpo técnico ecuatoriano.

Dacosta, con raíces diversas, tiene la posibilidad de representar a varias selecciones: España, por su lugar de nacimiento; Guinea Ecuatorial, por su padre; Inglaterra, donde ha vivido desde los ocho años; y Ecuador, por su madre. Sin embargo, ha optado por la ‘Tri’, gracias a la rápida gestión del equipo ecuatoriano, que lo convenció de unirse a la selección Sub-15 para el torneo sudamericano.

En una entrevista con los medios oficiales de la Selección de Ecuador, Dacosta relató cómo se dio su convocatoria y lo que significa para él vestir la camiseta tricolor.

“Estaba en casa jugando con un amigo cuando Sebastián (Beccacece) me llamó y me preguntó si podía jugar para Ecuador en este torneo”, contó Dacosta.

El joven destacó que eligió a Ecuador por sus raíces maternas, expresando orgullo por su herencia y su amor por el país. Aunque solo visitó Ecuador cuando era un bebé, reveló que siente un vínculo especial con la cultura, especialmente con la comida ecuatoriana.

Malcom Dacosta es hermano menor de Michael Dacosta, ambos jugadores juveniles en el Bournemouth. Malcom juega para la sub-16, mientras que su hermano lo hace en la sub-20.

Comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño y su primer equipo fue en Inglaterra a los seis años, y a los 10 se integró a la academia del Bournemouth, donde ha crecido futbolísticamente.

Se desempeña principalmente como mediocampista, aunque también ha jugado como defensor en situaciones especiales.

Sus puntos fuertes son su capacidad para recuperar balones y su potente disparo, algo que ha demostrado en la academia de los ‘Cherries’.

“Soy rápido y potente. Si alguien se me acerca, lo más seguro es que lo quite de encima. Tengo una presencia muy dominante”, afirmó con confianza el joven jugador.

An incredible goal 🤯



Malcom Dacosta Gonzalez scored this wonder strike for the under-16s against Swansea! pic.twitter.com/FT720CxT20