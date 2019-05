Independiente sumó la cuarta victoria consecutiva

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle marcha firme en la Superliga femenina de fútbol. El 15 de mayo del 2019 derrotó 2 por 0 a Ñañas, por la cuarta fecha del certamen.

El partido se jugó en el complejo Chillo Jijón, donde hace de local el club de Sangolquí.



Diana Ganan y Ginelly Martínez (penal) lograron los tantos de la victoria de Independiente. El club sumó 12 puntos para mantener el primer lugar en la zona 2. Es la cuarta victoria consecutiva y suma el cuarto cotejo sin recibir goles.



El club Ñañas perdió el invicto y se quedó con 9 puntos en el tercer lugar. El equipo ‘rosa’ ya tiene en sus filas a Yosneidy Zambrano, quien fue la goleadora del torneo de año pasado.

Por la zona 1, Emelec goleó 6-0 a Olmedo con tantos de Claribel Tenorio, Stefany Cedeño, María José Guisamano (2), Gabriela Mayorga y Adriana Valenzuela. El conjunto azul sumó la segunda victoria consecutiva.



En Ambato, Mushuc Runa superó 2-0 a Macará mientras en Quito, Espe derrotó 1-0 a la Univesidad Católica.



Al cierre de esta edición se disputaban el resto de partidos de la fecha, entre ellos el de Deportivo Cuenca con Técnico Universitario. Los dos clubes se presentaron al cotejo con 9 puntos e invictos.



El fin de semana se jugará la quinta fecha. Por la zona 1 , los partidos son: Carneras vs. Mushuc Runa, Macará vs. Deportivo Cuenca, Técnico Universitario vs. Emelec, Fuerza Amarilla vs. Delfín, y Olmedo vs. Barcelona.



Por el grupo 2, Aucas vs. Espuce, Quito FC vs. El Nacional, LDU vs. Universidad Católica, Espe vs. América y Ñañas vs. Santo Domingo. Independiente del Valle tendrá fecha libre.



El ganador de la Superliga jugará la Copa Libertadores.