La mañana de este jueves 15 de agosto del 2024, el complejo de El Nacional amaneció con incidentes, hinchas del equipo criollo grafitearon el recinto y colgaron pancartas y panfletos en contra del DT Marcelo Zuleta. Ante ello, Marco Pazos, presidente del elenco, respondió.

El malestar por la gestión del entrenador argentino se hizo sentir en el pasado compromiso del ‘Bi-Tri’, donde la escuadra perdió como local por 3-1 ante Macará. Al finalizar el cotejo, las pifias y los improperios llovieron sobre el entrenador.

Más noticias:

La inconformidad con el estratega se extendió y se mostró en el Complejo de El Sauce. En las paredes del lugar se plasmaron frases como “Fuera Zuleta” o “Jugadores, respeten a la hinchada“. A su vez, en los postes de alrededor se colgaron imágenes con la figura del entrenador y el #FueraZuleta junto a la leyenda “Queremos un club libre de nepotismo”.

En los alrededores del Sauce se colgó una bandera gigante con una de las frases. Con letras negras en adhesivo, aquello también se hizo en las instalaciones.

Marco Pazos, presidente de El Nacional, respalda a Marcelo Zuleta

Después de los hechos suscitados en el centro de entrenamiento de El Nacional, el presidente Marco Pazos se manifestó con respecto al evento en la Radio Mundo Deportivo. Este brindó su respaldo a Marcelo Zuleta y pidió que se apoye y respete el proceso del estratega, a su vez, señaló que desde el ámbito dirigencial sí se exige a los futbolistas.

“La hinchada no debe decaer. No puede seguir ese plan de sacar al técnico porque eso no va a pasar. No se debe solucionar un problema y generar otro. ¿Si sale un DT y traemos al que quieren y no pasa nada, cambiamos de nuevo? No es así (…) En ningún momento hemos puesto tiempos al DT, lo respaldamos totalmente. Le hemos traído jugadores y remamos para el mismo lado”, manifestó el directivo.

Pazos agregó que se debe ser resiliente en los malos momentos. A su vez, sostuvo que las soluciones no están en remover a técnico, sino en incorporar refuerzos que puedan brindarle más recursos para que su gestión sea exitosa.

Desde el lado administrativo, el principal del ‘Bi-Tri’ también manifestó que existen inconvenientes a la hora de sacar a un entrenador. Al hacerlo se debe pagar una indemnización y aquello generaría un perjuicio económico para el club, el cual atraviesa una crisis económica.

El camino de Marcelo Zuleta en El Nacional

Marcelo Zuleta llegó a mediados de la primera etapa de la Liga Pro 2024 para reemplazar en el cargo de DT a Ever Hugo Almeida. Antes, tras la llegada de Pazos, al argentino -quien ya dirigió a los criollos en 2019- le había sido otorgado el puesto de director deportivo.

Con El Nacional, el entrenador gaucho ha disputado nueve partidos, ocho en Liga Pro y uno en Copa Ecuador. En la primera competición ha vencido en cinco oportunidades y caído en tres, sin embargo, se le ha criticado su estilo de juego y el desempeño de los futbolistas. En el segundo torneo, este empató ante Baños Ciudad de Fuego, equipo de segunda categoría, y lo superó en penales.

Antes de volver a El Nacional, en cuatro años solo dirigió a un club, el Boxing Club de la tercera división argentina. Previo a ello, su última experiencia había sido en Liga de Portoviejo en 2020, donde solo duró un mes.