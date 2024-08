Al duro presente institucional de El Nacional se le suma un flojo arranque en la segunda etapa de la Liga Pro. El cuadro criollo perdió dos partidos seguidos y ocupa los últimos sitiales de la tabla en la ronda final mientras lidia por encontrar el balance con una deuda millonaria.

En el último partido de la escuadra militar, esta cayó ante el Macará como local por un resultado de 1-3 y con el dominio de los visitantes. Para aquel compromiso, el equipo celeste arribó tras una eliminación en la Copa Ecuador ante Cuniburo de la Serie B y luego de una goleada en contra de 4-0 ante Liga de Quito.

Antes, El Nacional cayó en la primera fecha, también como local, ante Universidad Católica de Quito en el Olímpico Atahualpa. Sin mayor esfuerzo, el conjunto camaratta se impuso con un marcador de 2-0 a los dirigidos por Marcelo Zuleta.

En el primer compromiso ante el ‘Trencito Azul’, el ‘Rojo’ aún no contó con sus refuerzos debido a que no estaban inscritos. Para el compromiso contra Macará, aquella situación cambió, sin embargo, no se marcaron diferencias.

¿Marcelo Zuleta aún no encuentra el equipo en El Nacional?

De cara a la segunda etapa de la Liga Pro, El Nacional liberó jugadores y también trajo incorporaciones. Según Pablo Erazo -director deportivo del club-, en una entrevista previa con EL COMERCIO, este manifestó que se encontraban valorando futbolistas en función de los pedidos del técnico para determinadas posiciones.

El ‘Bi-Tri’ incorporó cinco futbolistas: Jawer Guisamano, Alejandro Cabeza, Alejandro Mora, Luis Arce y Moisés Corozo, este último aún no ha debutado. Las salidas fueron de Byron Palacios, Ángel Gracia, Luis Gómez, Manuel Balda, Bryan Tana y Byron Torrez.

Con el equipo reestructurado, sin embargo, los réditos deportivos aún no han llegado. En la primera etapa, Marcelo Zuleta asumió las riendas del elenco capitalino en medio de la polémica salida del DT Ever Hugo Almeida, quien señaló que, fechas antes, el argentino le había anticipado de su salida y que él lo reemplazaría.

Con respecto al entrenador y su rendimiento, la directiva encabezada por Marco Pazos no se ha pronunciado. El Nacional ocupa la antepenúltima posición de la tabla de la segunda etapa y la séptima con 24 unidades.

El Nacional busca superar una deuda millonaria

Antes del inicio de la segunda etapa de la Liga Pro, Pazos también revelo el estado actual del club de forma administrativa. Este señaló que han surgido nuevos acreedores en función de valores pendientes previos y la deuda total es de 12 millones de dólares.