Más hinchas acudieron a los estadios en la primera etapa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presencia de aficionados en los estadios del Campeonato Ecuatoriano mejoró. 779 351 personas pagaron boletos durante la primera etapa, mientras que 744 894 lo hicieron en la primera fase del torneo 2017.

Así, hubo un aumento de 34 457 hinchas en el balance general. 132 partidos se jugaron en nueve escenarios.



Los directivos, sin embargo, no están del todo conformes. Consideran que la transmisión televisiva en las ciudades sedes de los encuentros, los horarios programados por la Mesa Ejecutiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el Mundial de Rusia influyeron para que sus escenarios no contaran con mejores recaudaciones.



Barcelona, Liga de Quito, Macará y Universidad Católica vendieron más entradas en relación a la primera fase del 2017. Emelec, El Nacional, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle y Católica lo hicieron menos.



Eso sí, el cuadro eléctrico fue el que vendió más tiquetes de los 12 clubes. Distribuyó 178 274 para sus 11 compromisos en el George Capwell y recaudó USD 1 062 156. El ‘Bombillo’ peleó por ganar la primera fase, pero terminó tercero.



LDU fue el vencedor de esa etapa y se clasificó a la final de diciembre y un cupo a la Copa Libertadores del próximo año.



El club azucena comercializó 122 588 boletos en sus 11 juegos. Cuatro de estos los disputó el domingo y tres, el sábado. Además, jugó cuatro cotejos en lunes por la noche, horario inusual para sus seguidores.



Desde el inicio del año, se empezaron a programar partidos entre domingo y lunes. 20 encuentros se jugaron en viernes; 41, en sábado; 48, en domingo; y 18, en lunes.



Además, el conflicto por los derechos de televisión durante los primeros cuatro meses del año, hizo que las transmisiones televisivas fueran irregulares. La primera y segunda fechas se transmitieron parcialmente por canales de señal abierta y las operadoras de Asocope.



Entre la tercera y sexta jornada no hubo transmisiones por ninguna señal. Los clubes difundieron sus partidos a través de sus cuentas de redes sociales como Facebook, Youtube y plataformas digitales durante esa coyuntura.



Las transmisiones se retomaron en la séptima jornada por GolTV y las operadoras de Asocope. Sin embargo, algunos juegos se emitieron en horarios diferido.



La Mesa Ejecutiva empezó a programar desde la octava jornada cuando también se unió CNT a la televisación. Con ello, ningún partido coincidió a la misma hora.



Desde la jornada 11, se unieron DirecTVy TV Cable. Los encuentros se emitieron en directo en las ciudades sedes.



Mientras no hubo televisación, entre la fecha tres y seis, la presencia de aficionados aumentó en las gradas. 203 894 se vendieron en esas jornadas.



Esto contrastó con las últimas cuatro fechas cuando se disputó el Mundial 2018 y se vendieron 91 337 tiquetes. El torneo no se interrumpió durante la cita mundialista.



“Todos estos factores hicieron que contáramos con menos hinchas de lo que planificamos al inicio del año”, expresó Andrés Báez, gerente de Aucas. ‘Papá’ volvió este año a la Serie A y proyectó un promedio de entre 6 000 y 10 000 personas por encuentro en el Gonzalo Pozo Ripalda. Sin embargo, tuvo una media de 58 361 asistentes.



Diego Castro, gerente comercial de Liga, admite que los cotejos jugados en lunes pudieron influir para que se copara la Casa Blanca. Pero recalca que el club pidió, en algunos casos, que se jugara ese día por sus encuentros de la Copa Sudamericana.



La Mesa Ejecutiva se disolvió y la Liga Profesional programará los juegos desde la cuarta fecha. Miguel Ángel Loor, presidente del organismo, expresó que se tomarán en cuenta criterios técnicos para las programaciones.