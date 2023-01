Gustavo Alfaro se despide y agradece a Ecuador y a la Selección

Gustavo Alfaro, directo técnico de la selección de fútbol de Ecuador en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Redacción Deportes

Gustavo Alfaro se pronunció por primera vez después de que se anunciara que no continuará como DT de la Selección de Ecuador. La última vez que se había manifestado públicamente fue al finalizar el Mundial de Qatar, donde la Tri fue eliminada en fase de grupos.

Después de el papel del combinado sudamericano en la Copa del Mundo, Alfaro había anunciado la finalización de su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El entrenador señaló que necesitaba tiempo para definir su futuro, finalmente, decidió que no seguiría.

Este domingo 15 de enero, el argentino se despidió por medio de una carta. El estratega la publicó en sus redes sociales y la acompañó con postales de sus mejores momentos y un video de la celebración al momento en que Ecuador llegó hacia su cuarto Mundial.

En su texto, Alfaro manifiesta que le hubiese gustado que su despedida sea diferente. Pese a ello resaltó que fue un buen proceso y vivió grandes momentos dentro de la escuadra y el país.

Dentro de sus pronunciamiento, también hizo énfasis en el grupo que consolido dentro de la selección y su futuro. Además, agradeció a sus jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y al pueblo ecuatoriano.

"Este mensaje es para decirles gracias, en nombre de todo mi cuerpo técnico, por las cosas hermosas que nos hicieron vivir. Fueron dos años fascinantes de mi carrera. Me hicieron sentir uno más de ustedes. Quisiera darle un abrazo a cada uno (de los jugadores), pero no es posible. Siempre voy a estar a disposición para lo que necesiten. Ojalá que los caminos del fútbol o de la vida nos vuelvan a juntar", escribió al momento de referirse a sus dirigidos.

Una Selección de Ecuador prometedora

Alfaro destacó la calidad humana del grupo que forma parte de la Selección de Ecuador y lo que se ha consolidado en él. Para Gustavo Alfaro, el haber llegado a la Tri sacó lo mejor de sí y le permitió que los aprendizajes sean de dos vías.

El estratega consideró que la permanencia en el Mundial de Qatar 2022 no duró lo esperado y fue un proceso que recibió menos de lo que mereció. Pese a ello ponderó que el combinado haya sido el tercero más joven de la competición y está seguro de que el futuro es prometedor.

"No hay lugar a donde vaya en el que no me hablen bien de Ecuador. Lograron algo que en el fútbol es muy difícil: identificación. (...) Esto, muchachos, son los verdaderos triundos. Recuerdan que en Qatar les pregunté '¿Cuántos Mundiales pensaban que tenían por delante?'. Hoy les aseguró que tendrán muchos más", sostuvo el DT.

Éxitos al nuevo entrenador y mensaje a Ecuador

El estratega saliente le deseó éxitos al venidero. Este señaló que se encontrará con un conjunto humanamente impecable. Allí, manifestó que este tendrá jugadores que se sacrifican el uno para el otro.

En cuanto al país, Gustavo Alfaro señaló que una parte de su corazón se queda con los futbolistas y la gente. Asimismo recalcó que, cuando siente que un proceso fue bueno, es posible soltar y buscar un nuevo desafío. "Gracias Ecuador por todo. Hasta siempre, los voy a extrañar. Los quiero mucho", fue su cierre y su último mensaje para la nación.

