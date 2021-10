Guayaquil City empuja más al descenso al Olmedo

Redacción Deportes

Guayaquil City pasó apuros para vencer al Olmedo en su casa, por la fecha 10 del campeonato nacional de fútbol. El equipo porteño venció 4-2 al ‘Ciclón’ y le dio otro empujón para el descenso a la Serie B. Fue un partido polémico con penal cuestionado, un tanto en el que la pelota no entró, pero subió al marcador.

El primer tiempo resultó intenso. Sergio ‘La Máquina’ Quinteros abrió el marcador con un remate desde afuera del área. Pero el City dio la vuelta al marcador en dos minutos. Miguel Parrales, el delantero manabita, empató de penal a los 34 y dos minutos después puso su doblete con golpe de cabeza para dar la vuelta al marcador.

Antes de irse al descanso, Quintero puso el empate para la visita. Lo hizo tras un rebote que dio el portero Máximo Banguera atajando el penal. Sin embargo, en la reiteración de las imágenes se pudo comprobar que hubo invasión del jugador del Olmedo antes de empujar la pelota al fondo del arco.

Los errores arbitrales, otra vez, fueron evidentes. Los asistentes de Roddy Zambrano no se percataron de lo ocurrido y en el segundo tiempo volvieron a tener otro error notorio. Un remate de Marcos Caicedo impactó en el poste y la pelota no entró. Sin embargo, Zambrano validó el tanto a pesar de que la pelota no cruzó la línea.

Fue el 3-2 lapidario para los riobambeños. El City se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Renato César. El cuarto tanto para los locales y el definitivo para la victoria lo puso Horacio Salaberry. Con un tiro libre bien ejecutado consiguió el gol de la victoria.

En la próxima fecha, el City jugará ante el Manta, otro rival directo en la lucha por la permanencia en la Serie A. El Olmedo que tiene medio cuerpo en el descenso será local ante el Delfín en Riobamba.