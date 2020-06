El futbolista Johan Mina es el quinto tricolor en la Bundesliga

LEA TAMBIÉN

Johan Mina guardó bien el secreto de sus negociaciones con el Werder Bremen alemán. Además de su familia, solo sus amigos más cercanos sabían del avance de su traspaso a la Bundesliga.

Las conversaciones se iniciaron en noviembre, cuando finalizó el Mundial Sub17 de Brasil. Fuera de su núcleo familiar, el primero en conocer los detalles fue su mejor amigo, Silvano Estacio. Ellos jugaron juntos en las formativas de Emelec, desde los 11 años, y conformaron una dupla ofensiva en las selecciones nacionales juveniles; siempre se concentraban juntos.“Me lo contó en noviembre, cuando nos llamaron a una concentración para el Preolímpico Sub 23. Estaba emocionado y le dije que lo tome con calma.



Él puede abrir el camino para muchos de nosotros”, dijo Estacio, de 18 años.

Mina será el quinto ecuatoriano en actuar para un club alemán, luego de Félix Borja, Carlos Gruezo, Leonel Ramírez y Anderson Ordóñez. El club europeo adelantó que en primera instancia el guayaquileño integrará el equipo Sub 19.



De ellos, solo Gruezo ha logrado una mediana permanencia. El volante tuvo un paso por el Stuttgart, luego fue a la MLS estadounidense y ahora volvió para enrolarse al Augsburgo.



Cuando se oficializó la noticia, Mina conversó con Estacio por Whatsapp. Sus amigos ya piensan en cómo realizar una reunión de despedida antes del viaje del mediocampista, que en mayo cumplió 18 años. El viaje de Mina está previsto para julio, debido a la emergencia sanitaria del covid-19.



El entrenador Arturo Cortez lo conoce desde hace siete años, cuando llegó a probarse a Emelec; desde entonces fue fijo en sus alineaciones para los torneos formativos. Sabía del viaje de Mina a Alemania a inicios de este año, para conocer las instalaciones del club.

El formador de juveniles lamenta los problemas que tuvo el jugador, que le impidieron seguir jugando en Emelec. “Salió por cosas extrafutbolísticas, en el club no le dieron el valor como jugador ni como persona. Es un chico muy enfocado en sus metas y por eso siguió adelante”, dijo.



Mina pertenece a ese grupo de jugadores que han brillado más en las selecciones juveniles que en los clubes. Desde el 2018 dejó de actuar en las formativas del cuadro eléctrico, por desacuerdos en su contrato. Jahir, su hermano mayor y representante, habló de un supuesto “maltrato” contra el deportista; por su parte, Nassib Neme, presidente del club, dijo desconocer los detalles de lo sucedido.



El año pasado se destacó con la Selección Sub17 en el Sudamericano de Perú y en el Mundial de Brasil. Únicamente se entrenaba con el equipo nacional, tras desvincularse del cuadro eléctrico.



Aunque está feliz por su alumno, Cortez considera que Mina debió cumplir un proceso de formación más completo en el país. “Yo creo que su salida es apresurada, todavía no está listo, yo se lo dije cuando me lo contó. Debe fortalecer su estructura muscular”, dijo.



Este Diario tomó contacto con el futbolista y con agentes de prensa del Werder Bremen. En el club esperan que el futbolista se vincule en

julio y no dieron más declaraciones, pues todos en el equipo están enfocados en el desenlace de la Bundesliga.



El deportista brindó una entrevista para las redes oficiales del cuadro alemán, en la que reconoció que deberá adaptarse a las condiciones de su nuevo club. “Es un gran desafío. Con la actitud correcta, dedicación y trabajo se pueden conseguir muchas cosas”, dijo.