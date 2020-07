El futbolista Angelo Preciado recordó el episodio racista que lo obligó a defenderse con un banderín

LEA TAMBIÉN

El 21 de febrero de 2018 una imagen de la Copa Libertadores Sub 20 recorría el mundo deportivo. En un partido por la semifinal entre Independiente del Valle y River Plate de Uruguay, el mediocampista Angelo Preciado usó un banderín del córner como 'lanza' para defenderse de una posible agresión de los charrúas.

A más de dos años de aquel incidente, que ocurrió tras una gresca campal entre los jugadores de los dos clubes luego del triunfo (3-2) de Independiente, Preciado contó algunos detalles negativos que le tocó vivir en aquel torneo.



Los cuatro clubes que participaban en la semifinal se concentraron en un mismo hotel en Montevideo y los jugadores de River Plate profirieron epítetos racistas contra los futbolistas del cuadro rayado en la previa del compromiso.

¡INSÓLITO!#LibertadoresSub20xFOX | El árbitro marcó el final del partido y todos los futbolistas de River (U) fueron contra Preciado, quién corrió y ¡agarró el banderín del córner para defenderse! pic.twitter.com/WOleqK60CQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 21, 2018



"Hay personas que lo ven en el sentido de gracia y otras que ven que me defendí de una agresión. En realidad era por un tema de racismo. En el hotel estuvimos concentrados los cuatro equipos y nos decían 'negros tomen una banana' y cosas así. El profe (Juan Carlos León) nos dijo que no les paremos bola, que en la cancha nos arreglamos para ver quién es mejor", recordó, en una entrevista en Instagram Live con Freddy Hidalgo, de BENDITO FÚTBOL RADIO.



​En el cotejo los insultos y las provocaciones de River Plate Uruguay fueron constantes. Uno de los afectados fue el capitán Juan Nazareno. ​"La riña de ellos era contra el capitán Juan Nazareno. Al finalizar el partido se acercó uno de ellos y me empujó. Le devolví el empujón y traté de esquivarlo. Los de la banca de ellos me rodearon y yo quería irme al camerino, pero tuve que irme por el lado opuesto. Ellos querían pegarme y tomé el banderín -no sabía que tenía punta- para alejarlos de mí", contó Preciado.





El futbolista fue suspendido por la Conmebol después del episodio y no participó en la final, en la que Independiente cayó con Nacional de Uruguay (2-1).

