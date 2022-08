Zubeldía valoró el punto obtenido ante Barcelona

Imagen referencial. Liga de Quito logró rescatar un empate en el cierre del partido ante Barcelona y es tercero en la tabla de posiciones. Luis Zubeldía, DT de los albos, valoró el punto que su escuadra obtuvo como visitante en el Estadio Monumental. Foto: EFE

Redacción Deportes

Liga de Quito logró rescatar un empate en el cierre del partido ante Barcelona y es tercero en la tabla de posiciones. Luis Zubeldía, DT de los albos, valoró el punto que su escuadra obtuvo como visitante en el Estadio Monumental.

Los universitarios estuvieron en desventaja desde los primeros instantes del compromiso cuando, a los tres minutos, un gol de Carlos Rodríguez los sorprendió. Pese al contexto adverso que les tocó afrontar durante el compromiso, los universitarios nunca dejaron de buscar el empate y, a momentos, dominaron y lucieron mejor que su rival.

El tanto de la igualdad cayó a los 85 minutos gracias a los cambios que realizó Zubeldía. Michael Hoyos logró vencer la valla de Javier Burrai.

En rueda de prensa después de que se celebre el compromiso, el estratega de los azucenas ponderó el desempeño de su equipo. A su vez, señaló que el punto es importante por cómo se lo consiguió y buscará que los resultados de los siguientes compromisos revaliden lo realizado por Barcelona.

“El equipo siempre tuvo la confianza de ir por el empate. Nos sorprendieron con el gol en los primeros minutos. Queremos seguir en la pelea de arriba (…) Nos quedamos con buenas sensaciones”, puntualizó el argentino.

Expulsión de José Quintero.

El entrenador gaucho también se refirió a la expulsión de José Quintero, el lateral recibió una tarjeta roja en el ocaso del compromiso. La decisión se tomó tras la intervención de los árbitros asistentes de video (VAR).

Cuando Barcelona logró tener una de sus últimas chances claras, el arquero Alexander Domínguez consiguió atrapar la pelota y en la contención apoyó el ‘Choclo’. Al momento en que la jugada terminó y se interrumpió el compromiso, Quintero pisó al contrario.

Augusto Aragón, árbitro central, fue alertado y revisó el acto a detalle en el monitor. Tras observar la repetición tomó la resolución. Cuando el lateral izquierdo recibió la sanción, este se retiró visiblemente molesto y pateó objetos en el gramado.

“Quintero no es un jugador mal intencionado. No he visto la jugada de la expulsión. El árbitro vio un pisotón y eso nos dejó con uno menos en la cancha”, dijo el entrenador.