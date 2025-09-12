Willian Pacho y el PSG empezaron la temporada 2025-26 derrotando en la tanda de penales al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa disputada el 13 de agosto de 2025 en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia.

Para Willian Pacho fue su quinto título en su primer año como refuerzo del PSG, que por su parte alcanzó su cuarto título internacional y el 55 en su extenso palmarés, sumando los 51 locales. En el horizonte cercano aparece un nuevo título que parece estar al alcance de sus manos.

Willian Pacho persigue un nuevo título internacional

Willian Pacho y el PSG lideran la Ligue 1 de Francia en las tres primeras fechas. Ganaron sus tres primeros partidos con la presencia del ecuatoriano en un partido y medio, es decir, 90 de uno y 45 de otro. No sumó minutos en uno más.

Seguir en la cima del torneo local para revalidar su dominio enfrentando al Lens y su debut en la Champions League ante el Atalanta, ambos en el Parque de los Príncipes, marcan la agenda inmediata de los dirigidos por Luis Enrique.

En el largo plazo, la Copa Intercontinental, que reúne a los seis campeonatos de cada confederación afiliada a la FIFA, se les presenta como una nueva opción de sumar otro título internacional en diciembre.

El formato determina que los franceses están clasificado directamente a la final programada para el miércoles 17 de diciembre en una sede que la FIFA “anunciará en su debido momento”, tal como registra en su sitio web oficial.

El PSG representará Europa como campeón de la Champions League 2024-25; Cruz Azul, Norte, Centroamérica y Caribe como vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025; Al-Ahli, Asia como campeón de la Liga de Campeones de la AFC 2024-25; Pyramids irá por África como campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2024-25 y el recordado Auckland City, Oceanía como monarca de la Liga de Campeones de la OFC 2025.

El representante de América del Sur se conocerá el sábado 29 de noviembre cuando se dispute la final que coronará al campeón de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Liga de Quito sigue en competencia y enfrentará en los cuartos de final a Sao Paulo.

¿Cómo se jugará la Copa Intercontinental?

La FIFA confirmó el calendario de la Copa África-Asia-Pacífico, torneo que otorga un cupo para la fase final de la Copa Intercontinental de la FIFA.

El primer partido será el domingo 14 de septiembre en El Cairo. Allí, Pyramids FC recibirá a Auckland City FC en el Estadio 30 de Junio.

El ganador avanzará a la final de esta fase, donde enfrentará al Al Ahli FC el martes 23 de septiembre en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

El club que se quede con el título avanzará al “Derbi de las Américas”, que se disputará el 10 de diciembre entre Cruz Azul y el futuro ganador de la Copa Libertadores.

El vencedor de ese choque y el campeón África-Asia-Pacífico jugarán el 13 de diciembre la Copa Challenger de la FIFA, cuyo ganador se clasificará a la final.

La final de la Copa Intercontinental se jugará el miércoles 17 de diciembre. Allí espera el PSG, actual campeón de la UEFA Champions League.

