El 16 de diciembre, durante la gala de los Premios The Best 2025 celebrada en Catar, la FIFA reveló el equipo ideal de la temporada, en el que Willian Pacho hizo historia al convertirse en el primer ecuatoriano en integrar este prestigioso XI mundial.

Pero el logro fue aún más significativo. Pacho no solo fue elegido, sino que además fue el defensa central más votado entre todos los candidatos, superando a varias figuras de élite.

Willian Pacho, entre los favoritos del mundo

Este 17 de diciembre la FIFA publicó el detalle de las votaciones. En la categoría de defensores, los jugadores con más puntos fueron:

Achraf Hakimi (26 puntos) – Lateral derecho

– Lateral derecho Nuno Mendes (22 puntos) – Lateral izquierdo

Sin embargo, entre los centrales, Willian Pacho se situó en la primera ubicación compartida:

Willian Pacho – 17 puntos

Virgil van Dijk – 17 puntos

Ambos fueron los elegidos para conformar la pareja de centrales del XI ideal.

El ecuatoriano obtuvo nueve puntos provenientes del voto de los aficionados y ocho puntos otorgados por el panel de expertos (capitanes, entrenadores y periodistas).

En el caso de Van Dijk, la distribución fue inversa, ocho puntos por público y nueve por expertos.

Votaciones de los defensas en los Premios The Best. Foto: Captura de pantalla FIFA

¿Cómo funciona la votación de los premios The Best?

La elección de los ganadores se desarrolla en varias etapas:

Selección inicial de candidatos

Un panel de especialistas designados por FIFA define una lista preliminar basada en el rendimiento individual durante la temporada. Cada experto elige a sus tres mejores candidatos por posición, lo que genera:

Listas de 11 nominados a mejor jugador masculino y femenino

5 nominados a mejor entrenador

5 nominados a mejor portero

Votación final

El jurado está compuesto por cuatro grupos que representan al fútbol mundial:

Capitanes de las 211 selecciones miembro de FIFA

miembro de FIFA Seleccionadores nacionales de esas mismas federaciones

Un periodista especializado por cada país

Aficionados registrados en FIFA.com

La sumatoria ponderada de estos votos determina el XI ideal y a los ganadores de cada categoría.

Willian Pacho y una temporada histórica para Ecuador

La temporada 2024/2025 elevó el nombre de Willian Pacho a niveles nunca antes vistos para un futbolista ecuatoriano.

El París Saint-Germain desembolsó más de USD 46 millones por su pase desde el Eintracht Frankfurt, cifra récord para un defensor ecuatoriano. Con ello:

Pacho disputó 57 partidos en su primera campaña, convirtiéndose en uno de los futbolistas más utilizados en todas las competencias.

Willian Pacho es el primer ecuatoriano en ganar la Champions League y estar en el equipo idea de la FIFA.

Campeón de Champions, de Francia y de Europa

Su temporada incluyó hitos inéditos:

Primer ecuatoriano en ganar la Champions League , tras el 5–0 sobre Inter el 31 de mayo de 2025

, tras el 5–0 sobre Inter el 31 de mayo de 2025 Integrante del primer triplete en la historia del PSG: Ligue 1, Copa de Francia y Champions

en la historia del PSG: Ligue 1, Copa de Francia y Champions Campeón de la Supercopa de Europa

Campeón de la Copa Intercontinental, título ganado el 17 de diciembre

