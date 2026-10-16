Willian Pacho, cumpleaños convertido en un coleccionista de títulos

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Willian Pacho cumple 25 años este viernes 16 de octubre de 2026. El defensa central es uno de los principales referentes de la actual generación de la Selección de Ecuador y el más exitoso por la cantidad y calidad de títulos alcanzados en su carrera.

Willian Pacho construyó una ascendente carrera

Willian Pacho nació en Quinindé, provincia de Esmeraldas, el martes 16 de octubre de 2001. Ese fue el punto de partida de una exitosa carrera que lo ha llevado a jugar en equipos de Ecuador, Bélgica, Alemania y Francia.

En 2016, con 15 años, se vinculó a Independiente del Valle luego de una fallida prueba en Liga de Quito de unos meses atrás. Con los ‘rayados’ completó su formación futbolística hasta dar el salto al primer equipo en 2019.

En enero de 2022 fue contratado por el Royal Amberes. Tras 18 meses de consolidación al más alto nivel, pasó al Eintracht Fráncfort, vigente campeón de la Europa League, que lo contrató para dar el salto de calidad que necesitaba el bloque defensivo.

En agosto de 2024 se mezcló con la élite del fútbol europeo al ser contratado por el PSG. Con los franceses se apoderó inmediatamente de la titularidad del centro de la zaga con el apoyo del entrenador Luis Enrique.

Al mismo tiempo, tuvo su primera experiencia mundialista con la Selección de Ecuador en Catar 2022, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, pero no jugó ningún minuto en la primera fase. Cuatro años más tarde, en Estados Unidos, México y Canadá, fue titular en el esquema de Sebastián Beccacece.

Acumula 41 partidos y anotó dos goles, uno ante Australia en el debut del español Félix Sánchez y otro contra Costa Rica en un nuevo amistoso en el Subaru Park en Chester, Pensilvania, bajo el mando del mismo DT.

Pacho, el coleccionista de títulos

Una de las características de la carrera de Willian Pacho es que está llena de títulos. En la primera división ganó 13 títulos. Se suma la Copa Libertadores sub-20 lograda en el 2020 con IDV ante River Plate en Paraguay.

Con Independiente fue clave para el título de la Liga Pro 2021. Con Royal Amberes se hizo de la Liga y Copa de Bélgica. Su progreso en el PSG no solo fue en lo futbolístico, sino que también vino cargado de títulos.

En su palmarés descansan la Ligue 1 (2), Supercopa de Francia (2), Champions League (2), Supercopa de Europa (2), Copa Intercontinental (1) y Copa de Francia (1).

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