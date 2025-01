El brasileño Vinícius Junior fue expulsado por segunda ocasión en el fútbol profesional, de nuevo en Mestalla ante el Valencia, tras responder un gesto del portero macedonio Stole Dimitrievski con un golpe en el cuello que el colegiado César Soto Grado interpretó como agresión.

Vinícius, que regresó a Mestalla este viernes 3 de enero de 2025 y escuchó durante el partido cánticos de ‘Vinícius balón de playa’, había protagonizado un partido con numerosas protestas al colegiado.

La expulsión de Vinícius

En el primer acto pidió un penalti no señalado, en varias ocasiones demandó tarjeta a jugadores del Valencia por faltas y acabó siendo expulsado a los 79 minutos.

Tras marrar una ocasión de gol cuando el Real Madrid perdía 1-0, al adelantarse en una acción defensiva Dimitri Foulquier para salvar al Valencia, ‘Vini’ cayó al césped y fue recriminado por el portero rival, que le tocó la espalda para que se levantase.

El delantero rápidamente se levantó enfadado y golpeó el cuello de Dimitrievski que se dejó caer.

César Soto Grado castigó con tarjetas amarillas a los dos jugadores en primera instancia, pero tras ser avisado por el VAR acabó mostrando la roja a Vinícius el día que regresaba tras cumplir sanción en Vallecas por acumulación de tarjetas.

Ancelotti se mostró molesto

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que la tarjeta roja que vio Vinícius debió ser en realidad una amarilla para él y otra para el portero local Dimitrievski y anunció que el club recurrirá.

“Pensamos que no era roja, que eran dos amarillas”, señaló el italiano. “Primero es un toque de Dimitrievski y luego de Vinícius. No quiero decir que Vinícus ha caído en la trampa…”, deslizó.

“Vamos a recurrir, pensamos que no era roja“, añadió en una rueda de prensa, en la que alabó la reacción de su equipo ante las dificultades que tuvieron que afrontar.

“El equipo ha sido capaz de reaccionar a esta dificultad, como a la del penalti fallado y a la del gol anulado. Es difícil de explicar lo mal que lo hemos hecho en la primera parte y lo bien de la segunda”, admitió.

“No podemos mostrar estas dos caras. Muy mal la primera parte, tremendamente bien la segunda parte con 10“, resumió el entrenador, que dijo que sumaron tres puntos “importantes y merecidos”.

“La victoria es justa, la primera parte muy mal, con poco equilibrio, el Valencia ha empezado mejor. La segunda parte ha sido muy buena pese a todas las dificultades. Es merecida la victoria. He hablado con los jugadores para felicitarles, me quedo con lo bueno de la segunda y no con lo malo de la primera”, aseguró.

Ancelotti se mostró disgustado porque su equipo fallara un nuevo penalti y dijo que cree que no se repitió pese a tener Dimitrievski los dos pies adelantados cuando golpeó su jugador el balón porque no llegó a tocar la pelota.

“Por eso no se repite aunque esté adelantado. Me molesta fallar tres penaltis, tengo que tomarme la responsabilidad de elegir quién debe tirar”, apuntó.

El entrenador alabó el partido de Bellingham pese a fallar esa pena máxima. “No ha bajado los brazos, el penalti fallado le ha dado una motivación extra. Ha trabajado y ha ayudado a Mbappé”, aseguró.

Vinícius pide perdón

El brasileño Vinícius Junior pidió perdón por la expulsión en Mestalla ante el Valencia, tras responder con un empujón un gesto del portero macedonio Stole Dimitrievski, y agradeció el esfuerzo de sus compañeros para protagonizar una remontada de 1-2 en inferioridad numérica.

“Perdón y gracias equipo!!!!!!”, escribió Vinícius en su cuenta oficial de X junto a numerosos gestos de la victoria con los dedos de una mano.

