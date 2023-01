Aucas e IDV jugarán la Supercopa Ecuador. ¿Cuándo será el partido?

Jugadores del Aucas después de ganar 5-0 a Independiente del Valle, en julio del 2022. Foto: Twitter @Aucas45

Aucas, campeón ecuatoriano de la LigaPro 2022, e Independiente del Valle, monarca de la Copa Ecuador, tendrán la oportunidad de sumar un nuevo título oficial. Se trata de la Supercopa Ecuador.

Este miércoles 11 de enero de 2023 trascendió que la tercera edición de la Supercopa Ecuador se jugará a partido único el sábado 11 de febrero de 2023, en un estadio y hora aún por definir.



Para Aucas será la primera oportunidad que dispute el título de la Supercopa Ecuador, mientras que para Independiente del Valle será la segunda vez que compita por ganar este título nacional.

Los rayados buscarán su tercer título local luego de ganar la LigaPro (2021) y la Copa Ecuador (2022).​

Independiente del Valle levanta el trofeo de la Copa Ecuador. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Supercopa Ecuador 2021

El cuadro de Liga de Quito es el equipo que actualmente es el campeón de la Supercopa Ecuador y por partida doble.



En el 2021 le ganó en la gran final a Barcelona por 1-0 con un autogol de Bryan Caicedo. El partido se jugó en el estadio Banco Guayaquil, escenario de propiedad de Independiente del Valle.



En las semifinales Liga de Quito dejó en el camino a Delfín por 4-2 con tantos de Billy Arce (2) y Luis Amarilla (2). Para los mantenses anotaron Robert Burbano y Óscar Piris.



En esa edición participaron los equipos de 9 de Octubre, Delfín, Liga de Quito, Independiente del Valle y Emelec.

​

Supercopa 2020

En el 2020 Delfín (campeón de la LigaPro 2019) y Liga de Quito (campeón de la Copa Ecuador 2019) se citaron en el estadio Christian Benítez de Guayaquil para disputar el título de la Supercopa Ecuador.



En el tiempo reglamentario empataron 1-1. Para Delfín anotó Carlos Garcés y para Liga de Quito el colombiano Cristian Martínez Borja.



En la tanda de penales Liga de Quito ganó por 5-4 gracias a los aciertos de Carlos Rodríguez, Franklin Guerra, Luis Ayala, Cristian Martínez Borja y Junior Sornoza.



Delfín acertó con Luis Cangá, Richard Calderón, Carlos Garcés y Agustín Ale. Francisco Mera fue el único que no logró anotar su lanzamiento.



En el 2022 la Supercopa Ecuador no se llevó a cabo debido a que la Copa Ecuador 2021 no se jugó. La pandemia del convid-19 y sus restricciones confabularon para que el torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), no se lleve a cabo.

