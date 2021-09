Streamer español desconoció a Liga de Quito

“¿Qué equipo es Liga de Quito? No sé lo que es”. Así se refirió el streamer español Ibai Llanos, cuando le consultaron si conocía al único club ecuatoriano que levantó la Copa Libertadores y disputó el Mundial de Clubes, en el 2008.

Llanos es especialista en E-Sports (deportes electrónicos) y uno de los streamers más famosos del mundo, con más de 6,5 millones de suscriptores en Youtube y otros 7 millones en Twitch, plataformas que transmiten a videojugadores.

El famoso streamer español, Ibai Llanos, recibió un mensaje sobre Liga de Quito en una transmisión en vivo



