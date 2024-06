Serbia, a través de Jovan Surbatovic, secretario general de la Asociación Serbia de Fútbol, amenazó este jueves 20 de junio de 2024, con retirar a su selección de la Eurocopa de Alemania.

Serbia argumenta que en el duelo entre Croacia vs. Albania se escucharon cánticos desde un sector de los aficionados de ambos países, que coreaban “matar al serbio”.

En declaraciones a la RTS, la emisora estatal de Serbia, Surbatovic pidió a la UEFA que se adopte una sanción “severa” contra las federaciones de las selecciones croata y albanesa o, en caso contrario, procederá a tomar medidas.

“Lo ocurrido es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, aunque eso signifique no continuar en la competición. Exigiremos a la UEFA que sancione a las federaciones de ambas selecciones. Si la UEFA no las castiga, pensaremos cómo procederemos”, dijo Surbatovic.



Serbia ya fue multada por la UEFA con 12.550 libras (15 889 dólares) después de que sus aficionados lanzaran objetos durante el partido ante Inglaterra. Y, como Albania, también recibió una sanción porque aficionados de ambos países mostraron pancartas de mapas nacionalistas.



“Nos sancionaron por casos aislados y nuestros aficionados se comportaron mucho mejor que los demás. Un aficionado fue castigado por insultos racistas y no queremos que se atribuya a los demás. Los erbios somos caballeros y tenemos el corazón abierto, así que pido a los aficionados que sigan siendo caballeros”, culminó.

Serbia empató con Eslovenia

A la desesperada, incluso ya había subido al remate el portero Pedrag Rajkovic, en el último córner al borde del minuto 95, Luka Jovic fue el más listo de todos, se adelantó con la cabeza, batió a un Jan Oblak insuperable hasta entonces.

Con este resultado Serbia se salvó de una eliminación casi segura en Múnich y frustró a Eslovenia, cuando ya sentía suyo el triunfo e incluso la clasificación.

Desolados, la imagen de los jugadores eslovenos fue la evidencia de un golpe duro, inesperado, inasumible tan cerca del final, cuando dominaba el partido por 1-0 desde el minuto 68 por el gol de Karnicnik.

El lateral derecho del Celje de 29 años y 30 partidos como internacional, tan solo había marcado un gol hasta ahora con su equipo nacional, hasta este jueves cuando anotó un tanto que habría sido histórico, pero no alcanzó.

La primera victoria de la historia de Eslovenia en una Eurocopa aún sigue pendiente. El pase a octavos, también. Y en la última jornada juega contra Inglaterra. Las sombras se cruzan en su camino.

Eufóricos, tanto aficionados como futbolistas, Serbia sigue viva. Su primer punto aún la mantiene en la pelea, pero necesita ganar en la última jornada a Dinamarca.

No le queda otra. Y esperar marcadores. Tal y como se sintió durante el partido, incapaz de convertir un remate hasta esa apoteosis final, es una ocasión inesperada.