Semifinales de Copa Ecuador cambian de horario por estado de excepción

Las semifinales de la Copa Ecuador cambiaron de horario debido al estado de excepción en la provincia de Guayas.

Los partidos que definirán al segundo finalista de la Copa Ecuador originalmente estaban programados para las 19:00 del miércoles 2 de noviembre de 2022, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del torneo, rectificó y ahora los dos partidos pendientes se jugarán desde las 17:30.



La FEF explicó en el comunicado oficial que el cambios de horarios de la última fecha de la Copa Ecuador "se debe al estado de excepción recientemente decretado en las provincias de Guayas y Esmeraldas", por los actos violentos que se han incrementado en las últimas semanas.



En esta última fecha de Copa Ecuador, Independiente del Valle recibirá en el estadio Banco Guayaquil a Mushuc Runa. La otra semifinal la disputarán 9 de Octubre y El Nacional en el estadio Los Chirijos de Milagro.



9 de Octubre, El Nacional y Mushuc Runa, en ese orden, tienen 6 puntos en la tabla de posiciones separados únicamente por el gol diferencia de +1, -2 y -3, respectivamente. Este factor puede ser determinante a la hora de definir al nuevo finalista.

Cupo a Libertadores

La FEF, organizadora de la Copa Ecuador, estableció como uno de los premios deportivos que el campeón vaya a la Copa Libertadores 2023 como Ecuador 4.



Ese cupo no podrá ser usado por Independiente del Valle que se adjudicó un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores del siguiente año por ser campeón de la Sudamericana.



De los tres opcionados para ser finalistas el único que no podrá hacer uso de ese cupo a la Libertadores es el 9 de Octubre. La FEF estableció que para hacer uso de ese espacio uno de los requisitos es permanecer en la Serie A, requisito que los guayaquileños no cumplen al haber descendido.



Si El Nacional o Mushuc Runa son finalistas, automáticamente se les asignará el cupo a la Libertadores.



Si el finalista es 9 de Octubre ese cupo quedará en manos del tercer colocado en la tabla de posiciones del cuadrangular de semifinales de la Copa Ecuador.

