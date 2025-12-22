Cuatro jugadores de la Selección de Ecuador sufrieron un descenso en su valoración de mercado entre el miércoles 10 y el 17 de diciembre de 2025, según confirmó el sitio especializado Transfermarkt, en su sitio web.

La merma en el valor de mercado de estos cuatro futbolistas de la Selección de Ecuador no afecta de manera significativa la valoración total del plantel que cerrará el año como el cuarto mejor valorado de la Conmebol, solo superado por potencias como Brasil, Argentina y Uruguay.

Más noticias:

Félix Torres encabeza el descenso en el mercado

La Selección de Ecuador cerrará el año como la cuarta selección de la Conmebol con mejor valor de mercado. Sus 404 millones de dólares, al cambio de este lunes 22 de diciembre, certifican el excelente momento de sus jugadores.

Por delante de la Tri se ubican Brasil (1 084 millones), Argentina (652 millones) y Uruguay (497 millones).

Pese a ello, hay un grupo de cuatro jugadores que se perfilan para ser convocados al Mundial 2026, que cedieron terreno en su valoración de mercado, ya sea por lesiones, por su poca carga de minutos o por la edad.

El primero en experimentar un decremento fue Félix Torres, pasando de 1,7 millones en septiembre a 1,1 en diciembre. Esta cifra lo ubica en el puesto 60 en las valoraciones de los ecuatorianos alrededor del mundo.

El año de Torres fue irregular, jugando tan solo 28 de los 74 partidos del Corinthians entre el Brasileirao, Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Sudamericana y Copa de Brasil, donde se proclamaron campeones.

Jhoanner Chávez también bajó su valoración en una temporada marcada por lesiones, como un esguince en el tobillo y un golpe en el muslo, que le restaron regularidad al jugador surgido de las prodigiosas canteras de Independiente del Valle.

Pasó de 4,1 millones en junio a 3,5 en diciembre, situándolo en el casillero 21 entre los jugadores más valiosos de Ecuador.

En lo que va de la temporada francesa, con el Lens, aún no logra debutar. Solo estuvo en el banco de suplentes ante el Stade Rennes, Auxerre y París FC.

Los únicos ocho minutos que registra en el segundo semestre del año fueron con la Ecuador, en el empate 1-1 ante México en Guadalajara, disputado el pasado mes de octubre.

Ramírez y Galíndez entran en la lista

Cristian Ramírez en mayo fue valorado en 2,9 millones mientras era jugador del Ferencváros de Hungría. En diciembre, como jugador del Lokomotiv de Rusia, disminuyó a 2,3. Esta cifra lo convierte en el jugador 31 del país mejor valorado.

Sus números reflejan que tuvo participación en 13 de los 27 juegos de su equipo, repartidos entre la Premier League (siete) y la Copa de Rusia (seis), sin registrar goles ni asistencias, pero sí dos tarjetas amarillas.

Te puede interesar: John Yeboah anota con el Venezia en la mejor temporada de su carrera

Finalmente, Hernán Galíndez culminará el año con una valoración de 382 351 dólares. En junio alcanzó los 411 762 dólares.

El portero fue titular en el arco de Huracán de Argentina. En el año jugó 38 de los 47 partidos de los torneos Apertura, Clausura, Copa Argentina y Sudamericana.

Además, con la Tri estuvo en ocho de los 10 compromisos por las eliminatorias y amistosos. Ante Brasil en Guayaquil y Perú en Lima no jugó por una lesión de último momento.

Martha Fierro nos dejó en jaque mate