Antonio Valencia e Iván Hurtado retornaron al fútbol para un partido internacional amistoso. Los dos históricos futbolistas ecuatoriano se hicieron presentes en la despedida del colombiano Mario Alberto Yepes y asistieron y anotaron.

Más noticias:

El ‘regreso’ de Antonio Valencia e Iván Hurado

Este sábado 20 de diciembre del 2025 se llevó a cabo el partido de ‘Capitanes Legendarios’ en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia. Con el cotejo, Yepes tuvo su partido de homenaje para dejar las canchas a pesar de que, oficialmente, en 2016 anunció su retiro.

Para el cotejo se establecieron dos equipos: la ‘Selección Dorada’ y los ‘Amigos de Mario Yepes’. La primer escuadra estuvo conformada por los futbolistas que jugaron el Mundial de Brasil 2014 junto a él y, el segundo, por leyendas cercanas al central colombiano.

En el segundo equipo, Yepes invitó a los dos futbolistas ecuatorianos. Antonio Valencia, quien se retiró en 2020 con Querétaro y cuenta con 40 años, e Iván Hurtado, quien lo hizo en 2012 con Barcelona SC y cuenta con 61.

La asistencia de Antonio Valencia y el gol de Iván Hurtado

Tanto el ‘Toño‘ como el ‘Bambam‘ iniciaron en el equipo de ‘Amigos de Mario Yepes’ como titulares y se destacaron tanto en el primer como en el segundo tiempo. A su vez, en el descanso intermedio recibieron placas conmemorativas de parte del anfitrión del cotejo.

En la primera mitad, Antonio Valencia apareció para poner la asistencia que devino en el primer gol del compromiso. El ‘Expreso Amazónico’ se ubicó como lateral derecho y a los tres minutos de juego encumbró una carrera por su costado.

Valencia corrió hasta el fondo de la cancha y sacó un centro raso al medio del área. Juan Pablo Ángel consiguió interceptar el balón y, de primera y de taco, lo envió al fondo de las redes del guardameta David Ospina.

El partido, finalmente, terminó con un marcador de 5-5 y en el último tanto, Iván Hurtado fue el mayor protagonista. El ‘Bam Bam’ fue el encargado de poner la anotación final y hacer que el marcador no se incline para ningún lado.

Antonio Valencia e Iván Hurtado, dos futbolistas históricos para Ecuador

Antonio Valencia e Iván Hurtado son dos leyendas de la Selección de Ecuador. Ambos jugaron Mundiales y marcaron época dentro del balompié nacional.

Hurtado fue capitán de la Tri y estuvo presente en la primera clasificación al Mundial de 2002 y en la segunda al de 2006. Además, cuenta con el récord del futbolista como más partidos en la historia de eliminatorias sudamericanas, el que comparte con Lionel Messi.

En el caso de Antonio Valencia, este también estuvo en la Copa del Mundo del 2006, pero también la del 2014. A su vez, fue el primer tricolor en llegar a un grande de Europa al defender los colores del Manchester United, donde llegó a ser campeón de todos los torneos ingleses y de la Europa League.

Información adicional: El ‘Toño’ Valencia