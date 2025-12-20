Hernán Galíndez, arquero de la Selección de Ecuador, sorprendió al país con un nuevo gesto. Este inmortalizó el contorno del mapa de la nación en su brazo y envió palabras conmovedoras en función de tal acto.

El nuevo tatuaje de Hernán Galíndez, arquero de la Selección de Ecuador

Por medio de sus redes sociales, Hernán Galíndez mostró un carrusel del publicaciones en el cual se vio el proceso y el resultado de tatuaje. En un inicio mostró al artista que se lo realizó y el momento de creación de este, tras ello adjuntó dos fotografías de su brazo y de la ilustración plasmada en la piel.

“No es solo un tatuaje. Es una decisión.

Elegí este escudo, esta tierra y esta gente. Ecuador me dio identidad, propósito y orgullo. Hoy lo llevo en la piel, como llevo estos colores en cada partido (…) Siempre Ecuador”; expresó junto a emoticones de la bandera nacional y unos guantes. Además, agradeció al autor de la obra.

El tatuaje de Galíndez, además del mapa ecuatoriano, cuenta con una montaña en medio. Asimismo, la línea equinoccial está representada y atraviesa el dibujo junto a las coordenadas geográficas de latitud cero.

Hernán Galíndez, un arquero que despuntó en Ecuador

Hernán Galíndez arribó a Universidad Católica de Ecuador en 2012 tras haberse marchado de Rosario Central de Argentina, club del que surgió y con el que descendió en su país. Tras arribar a la nación tricolor, este disputó la Serie B con los camarattas, logró el ascenso y se consolidó en la máxima división.

Con el ‘Trencito Azul’, Galíndez permaneció durante nueve años hasta fines del 2021. En Ecuador formó su familia, se radicó y decidió nacionalizarse en 2019. En su último año con la ‘Chatoleí’, cuando Gustavo Alfaro dirigía a la Tri, este recibió su primera convocatoria.

Tras su marcha para el 2022, año en el que jugó en Universidad de Chile, este retornó a mediados de la temporada para jugar en Aucas, equipo con el que se coronó campeón. Tras ello se volvió a marchar para jugar en Huracán de Argentina, donde aún permanece.

Galíndez y la Selección de Ecuador

Desde su primera convocatoria a la Selección de Ecuador con Alfaro, Galíndez se ganó un espacio en el equipo. Su consolidación llegó en el Mundial de Catar 2022, donde fue el arquero titular en los tres partidos de la fase de grupos.

Después de aquel certamen, el golero de 38 años fue el principal de la Tri y el que disputó la mayoría de partidos rumbo a la próxima Copa del Mundo de 2026. A su vez, tanto Félix Sánchez como Sebastián Beccacece, técnicos que formaron parte de el trajín clasificatorio, lo escogieron.

