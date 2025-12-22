Este lunes 22 de diciembre, la FIFA publicó su última actualización del ranking de selecciones masculinas del 2025, sin grandes sorpresas. España cerró el año como la mejor clasificada, mientras que Ecuador mantuvo la posición que tenía antes de esta revisión.

Esta actualización responde a la reciente disputa de la Copa Árabe 2025, torneo en el que Marruecos se coronó campeona y Jordania fue subcampeona, generando algunos movimientos en las selecciones de esa región, aunque sin alterar los puestos más altos de la tabla.

España cierra el 2025 como la mejor selección del mundo

La selección española continúa firme en el primer lugar de la clasificación mundial de la FIFA, por encima de Argentina, rival con el que se enfrentará en marzo en la Finalissima de Lusail, que enfrentará a las campeonas de Europa y de la Copa América.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente mantiene 1877.18 puntos, mientras que Argentina registra 1873.33. Francia completa el podio con 1870 puntos.

No hubo cambios en el top 10, que se completa con Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

Los primeros movimientos aparecen recién en el puesto 34, donde Argelia supera a Egipto. Jordania, finalista de la Copa Árabe, subió dos posiciones para ubicarse en la casilla 64.

Además, solo otras dos selecciones mejoraron más de un puesto en esta actualización:

Vietnam (107, +3)

Singapur (148, +3)

¿En qué puesto cerró Ecuador el año?

La Selección de Ecuador cerró el 2025 en el puesto 23 del Ranking FIFA, con 1591.73 puntos, manteniéndose como una de las cinco mejores selecciones de Sudamérica. El conjunto tricolor quedó por detrás de Argentina, Brasil, Colombia (13) y Uruguay (16).

La Tri no solo defendió su posición, sino que ascendió un puesto respecto a 2024, cuando cerró el año en el casillero 24. Con esto, Ecuador suma siete años consecutivos mejorando su ubicación final en el ranking mundial.

Evolución de Ecuador en diciembre de cada año

2019: 63

63 2020: 56

56 2021: 46

46 2022: 41

41 2023: 32

32 2024: 24

24 2025: 23

