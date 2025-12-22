Liceth Suárez tiene a la Selección de Ecuador y Liga de Quito en sus manos

Liceth Andreina Suárez Lastra nació el 17 de septiembre de 1996, y aunque hoy es la única de ocho hermanos dedicada al deporte, ese vínculo lo empezó a generar por su hermano Wellington, quien llegó a jugar profesionalmente en Espoli.

Liceth Suárez se crio en el sector 2 del barrio Che Guevara, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Desde esa etapa corría detrás de un balón en una escuelita de fútbol donde ella era la única mujer que decidió hacerlo.

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Liceth Suárez se aferró al fútbol desde niña

Para Liceth Suárez, el fútbol nunca fue una opción secundaria; era una forma de existir. Sin embargo, su camino hacia el arco no fue directo. En 2012, durante unos Juegos Panamericanos en Guatemala, jugaba como volante de marca.

Fue el destino, o quizás la necesidad de su provincia, lo que cambió su perspectiva. En la selección de Santo Domingo de los Tsáchilas no había quién tapara. Para evitar que el equipo se quedara fuera de los juegos interprovinciales, dio un paso al frente y se puso los guantes.

Desde ese día, el arco se convirtió en su refugio y el punto desde donde empezó a construir su carrera profesional que, en el 2025, la mantiene como la mejor arquera del país.

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Antes de que la Superliga Femenina profesionalizara parcialmente la actividad, ella trabajó como cajera en un supermercado mientras jugaba partidos donde solo recibía un pago por jornada disputada. No había sueldos fijos ni contratos.

Su trayectoria la llevó por equipos como Galápagos y Japan Auto FC (Santo Domingo) y Club Ñusta (Cuenca), donde luchó por años para lograr el ascenso. Luego pasó por Quito FC y Espuce, ambos con sede en la capital ecuatoriana.

En este último, la realidad era distinta porque entrenaba tres veces por semana, lo que le permitía equilibrar su rol más importante, el de ser madre soltera, y al mismo tiempo trabajar para solventar los gastos mensuales.

Liga de Quito cambió su rutina

Las Guerreras Albas de Liga de Quito se fijaron en Liceth en 2024. Al unirse al equipo, su rutina cambió radicalmente con entrenamientos diarios, una exigencia física de alto nivel y una estructura institucional que le permitió enfocarse 100% en su rendimiento.

En el complejo de Pomasqui, ella es la única madre del plantel profesional, un título que lleva con orgullo mientras organiza sus días entre los guantes, las tareas escolares y sus estudios de licenciatura en la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE).

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Algo que ilumina el rostro de la arquera es hablar de Emily Maité, su hija de 10 años, que actualmente juega como extremo en la categoría sub-14 de Liga de Quito.

Verla en unas formativas estructuradas es la mayor recompensa para sus años de carencias, en donde, como ella misma recalca, “se jugaba por pura pasión”.

Hoy, ver que existen categorías sub-12 y sub-14 femeninas le da la certeza de que el camino que ayudó a pavimentar valió la pena.

Diego Pallero/EL COMERCIO.

El Mundial, el objetivo de la Tri

Llegar a la Selección de Ecuador no fue una sorpresa para quienes seguían su carrera, pero para ella fue la validación de su paciencia.

“Ya va a llegar tu momento”, se decía mientras no veía su nombre en las convocatorias. Cuando finalmente el Club Ñusta le comunicó su llamado, sintió que el círculo se cerraba.

Tras participar en la Copa América 2025 con poco éxito, ahora tiene la mirada fija en un objetivo mayor que es clasificarse para el Mundial Brasil 2027.

Como parte del grupo que compite en la Liga de Naciones, la guardameta es tajante al decir que el equipo no busca un repechaje, sino uno de los dos cupos de clasificación directa.

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Con una mezcla de juventud y experiencia, y con compañeras que militan en el extranjero, siente que el fútbol femenino ecuatoriano está en su punto de mayor madurez.

En las cuatro primeras fechas, la Tri es quinta con cinco puntos. Venezuela lidera la tabla con ocho.

En abril se medirán a Paraguay (visita) y Perú (local), y en junio a Chile (visita) y Argentina (local), con lo que cerrarán el calendario oficial.

Mientras aquello sucede, Liceth mira al pasado y le habla directamente a la niña que nunca dejó de soñar hasta alcanzar su objetivo: “Lo logramos. No dejamos el fútbol, no nos rendimos ante la presión y hoy, finalmente, estamos donde siempre soñamos”.

Martha Fierro nos dejó en jaque mate