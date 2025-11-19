La Selección de Ecuador Femenina se prepara para un partido clave ante Venezuela, el próximo 28 de noviembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina.

El equipo dirigido por Eduardo Moscoso buscará reivindicarse luego de la derrota 1-2 sufrida frente a Colombia, también en Quito.

Más noticias:

Con tres puntos en la tabla, Ecuador se ubica en la quinta posición, mientras que Venezuela, con cuatro unidades, ocupa el cuarto lugar del grupo.

Un triunfo permitiría a la ‘Tri’ escalar posiciones y mantenerse en la pelea por uno de los dos boletos directos al Mundial de Brasil 2027.

Moscoso apuesta por sus figuras del exterior

El estratega ecuatoriano anunció este miércoles 19 de noviembre la lista de convocadas para la tercera y cuarta fecha del torneo, con la inclusión de la mayoría de las jugadoras que militan en el extranjero.

Entre las principales figuras destacan Nayely Bolaños, referente ofensiva del Pumas UNAM de México; Andrea Morán(Ferrocarril Oeste–ARG); Manoly Baquerizo (Granada–ESP); Kerlly Real (Parma–ITA); Joselyn Espinales(Palmeiras–BRA); y Doménica Rodríguez (Santos Laguna–MEX).

También fueron convocadas Emily Arias (América–BRA), Karen Flores (Atlas–MEX) y Stefany Cedeño (Atlético Nacional–COL), además de varias jugadoras del torneo local que han mostrado regularidad con sus clubes.

Próximos compromisos

Después del encuentro ante Venezuela, Ecuador viajará a Montevideo para enfrentar a Uruguay, el 2 de diciembre, en el estadio Parque Vieira, por la cuarta jornada del torneo.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖́𝒂 𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒏̃𝒐 🤩



Estas son las convocadas para la doble fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.#LaTriNosUne 🇪🇨 pic.twitter.com/wfB1CKvkaX — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 19, 2025

Lista completa de convocadas

Del exterior:

Andrea Morán (Ferrocarril Oeste–ARG), Manoly Baquerizo (Granada–ESP), Kerlly Real (Parma–ITA), Joselyn Espinales (Palmeiras–BRA), Doménica Rodríguez (Santos Laguna–MEX), Emily Arias (América–BRA), Nayely Bolaños (Pumas–MEX), Karen Flores (Atlas–MEX), Stefany Cedeño (Atlético Nacional–COL).

Del medio local:

Liceth Suárez, Rosa Flores (Liga de Quito), Milagro Barahona, Ingrid Pianda (Universidad Católica), Justine Cuadra (Barcelona), Kathya Mendoza, Evelyn Burgos, Jessy Caicedo, Nicole Charcopa, Karen Litardo, Fiorella Pico, Mayerly Rodríguez y Yaritza Valencia (Independiente del Valle).