La Selección de Ecuador sub-15 no tuvo una buena jornada en el Campeonato Sudamericano que se juega en Bolivia, y perdió ante Venezuela por 0-4 en su último partido del grupo B.

Los combinados de la Selección de Ecuador y Venezuela se enfrentaron la tarde de este domingo 13 de octubre de 2024, en el estadio Ramón Aguilera Costa de Santa Cruz de la Sierra.

Para Ecuador el trámite del partido se empezó a complicar desde el primer minuto con el golazo de Yimvert Berroterán (UCV FC Cantera) que sacó un zapatazo para clavar el 0-1.

El remate del venezolano fue con pierna izquierda y fue a parar en el ángulo del pórtico defendido por Miguel Peralta (Independiente del Valle).

Berroterán aprovechó un error defensivo del defensa central Virgilio Olaya (Aucas), que tuvo un partido para el olvido a lo largo de los 80 minutos reglamentarios que el reglamento contempla para el sub-15.

Luego a los 17 minutos el 0-2 tuvo la firma de David García (Houston Academy); y a los 40 minutos el 0-3 por intermedio del propio García, dando por cerrado un primer tiempo irreconocible para la Tri.

La goleada 0-4 de la ‘Vinotinto’ se concretó a los 52 minutos del segundo tiempo, con un tanto de John Mancilla (Monagas), para cerrar el marcador y anotarse su primera victoria en el campeonato y se despidió de la competencia.

Ecuador espera resultados

Antes de esta jornada, Ecuador dependía de sus propios resultados para clasificarse a las semifinales, pero la derrota los deja a la espera de lo que puedan hacer Argentina y Brasil en el último partido del grupo B.

La tabla de posiciones está liderada por Argentina, ya clasificada, con 7 puntos y un gol diferencia

positivo de +2.

Ecuador se quedó en el segundo puesto con 5 puntos y un gol diferencia negativo de -3. Su campana se resume en dos empates (vs. Uruguay 1-1 y vs. Argentina 2-2), una victoria (vs. Brasil 2-1) y una derrota (vs. Venezuela 0-4).

Brasil es tercera con 4 putos y un gol diferencia positivo de +2. El único resultado que les sirve para avanzar de ronda en la victoria. Un empate o una derrota favorecerá a Ecuador que espera por el milagro.

La tabla de se completa con Venezuela que alcanzó 4 puntos y un gol diferencia de 0, mientas que Uruguay descendió al quinto y último puesto con 3 unidades y un gol diferencia negativo de -1.

Juan Carlos Burbano, DT de la Tri

El histórico mediocampista Juan Carlos Burbano es el entrenador encargado de la Selección de Ecuador sub-15.

Como jugador, Burbano no solo acudió al primer mundial de Ecuador en Corea-Japón 2002, sino que estuvo durante todo el ciclo eliminatorio que constituyó la clasificación con la guía técnica del colombiano Hernán Darío Gómez.

A su vez, el tricolor también jugó los choques clasificatorios hacia el Mundial de Francia 1998 y la Copa América de 1997. A nivel de clubes jugó para Universidad Católica, Deportivo Quito y El Nacional, donde fue capitán.

Después de su retiro, el quiteño fue asistente técnico en El Nacional hasta que tuvo su oportunidad como DT de los puros criollos.

A su vez, también se desempeñó como coordinador de las divisiones juveniles de Liga de Quito.

