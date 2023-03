La selección de Ecuador se reivindicó ante Australia. ¿Balance positivo?

Félix Sánchez en una práctica de la selección de Ecuador. Foto: @LaTri

Pualo Álvarez (D)

El DT Félix Sánchez lleva una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos con la selección de Ecuador. La Tricolor se enfrentó a Australia como visitante, en doble oportunidad, en la primera fecha FIFA de 2023.

Los resultados del estratega español muestran un rendimiento equilibrado en función de sus participaciones. Aquello lo consiguió después de hacerse cargo de la Tri y tener que enfrentar los partidos a menos de un mes de su llegada.



Ambos cotejos fueron planteados de manera distinta por parte del entrenador ibérico. Sus ensayos le sirvieron para mostrar una mejoría progresiva entre el primer choque y el segundo, así como para familiarizarse con sus futbolistas y que estos lo hagan con su idea de juego.



Las alineaciones de los choques no solo cambiaron en torno a su sistema, sino a los nombres utilizados en la selección de Ecuador. En la pequeña gira realizada por el país de Oceanía, el entrenador también hizo uso de 20 de los 22 jugadores que llamó.



En la jornada, el técnico también se las arregló para lidiar con las bajas de jugadores habituales del equipo nacional. Carlos Gruezo, Énner Valencia y Gonzalo Plata no pudieron acudir debido a lesiones, lo mismo sucedió con José Hurtado. En el debut de Sánchez, Jeremy Sarmiento sufrió una fractura en un de de su pie, por lo que también debió abandonar la concentración.

Derrota para Ecuador

El debut de Félix Sánchez con la selección de Ecuador fue accidentado y, pese a que el equipo presentó un buen desempeño y fue superior en las estadísticas, cosechó una derrota. El marcador fue de 3-1 a favor de los 'socceroos'.



En aquel duelo, el europeo alineó con un 4-3-3 equilibrado en cada línea de juego. Si bien generó las suficientes oportunidades de gol, las cuales fueron desperdiciadas, errores y fragilidad de la defensa le costaron más de uno de los tantos.



Dos de las anotaciones de Australia en aquel choque se dieron en fuera de juego, sin embargo, no se anularon debido a la ausencia de VAR. En el primero de los goles, el arquero Moisés Ramírez cometió un error en la salida y sus rivales definieron a puerta vacía; en el segundo, después de que Piero Hincapié regalase el balón en su cancha, se amplió el marcador. Finalmente, el último tanto llegó tras una jugada de pases de los oceánicos.



El descuento para la Tri lo puso Félix Torres. Antes minutos de que produzca su lesión, Jeremy Sarmiento envió un tanto para que el defensor, con un cabezazo, la aloje en las redes.



La posesión de pelota para la Tri fue del 64% y realizó dos tiros más (12 en total) que su rival. Asimismo, cometió menos faltas y tuvo mayor cantidad de tiros de esquina.

Ecuador mejora el rendimiento

En su siguiente choque, Sánchez optó por modificar la alineación y planteó un esquema de 3-4-2-1. En él, cinco jugadores que no estuvieron en el rol titular con anterioridad fueron incluidos.



La evolución en el terreno de juego fue notoria en relación al choque previo. El equipo mostró mayor seguridad en el medio campo y no perdió la capacidad de generar oportunidades de gol. La línea de fondo, con el apoyo de la de contención, se fortificó y locales se vieron obligados a optar por las contras y una presión alta que no surtió efecto.



Los nombres que dejaron gratas impresiones fueron los de William Pacho, quien anotó el gol de la victoria y estuvo sólido en defensa. Asimismo, Kevin Rodríguez se mostró como un aporte en ataque a pesar de la falta de contundencia.



En esta oportunidad, Ecuador tuvo menor dominio del balón, pero el 2-1 del resultado lo acompañó. Una vez, más, la cantidad de remates fue mayor e hizo un total de 16, más del doble que los siete de su rival. Los córners volvieron a ser mayores, aunque no pudo volver a tener menor índice de faltas.

