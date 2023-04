'Hat-Trick' de Ronnie Carrillo y El Nacional derrotó a Libertad

Con Ronnie Carrillo, El Nacional venció a Libertad. Foto: El Nacional

Paulo Álvarez (D)

El Nacional tiene en Ronnie Carrillo a un goleador implacable. El delantero anotó un 'Hat-Trick' en la victoria de los puros criollos por 3-2 ante Libertad.

La escuadra militar superó su mala racha de tres derrotas seguidas ante Emelec y frente a los lojanos consiguió su segunda victoria al hilo después de aquel periodo. Antes de su primera caída, el elenco de Ever Hugo Almeida también había conseguido dos triunfos.



A raíz del Sudamericano Sub-17, que se juega en el Estadio Olímpico Atahualpa, el 'Rojo' debió mudarse hacia el General Rumiñahui, pero aquello no fue un impedimento. A pesar de que la cancha no lucía en óptimas condiciones, los futbolistas no se guardaron nada.



En el caso del visitantes, estos llegaron a este 23 de abril en la última posición de la tabla. Una victoria les era imperativa para intentar salir del incómodo puesto, pues solo contaban con siete puntos.



Ambos clubes ya se habían enfrentado con anterioridad en el 2022, pues en aquel año disputaron la Serie B y consiguieron el ascenso. Precisamente, los criollos aseguraron el retorno a la división de privilegio con un 4-2 frente a los rivales.

Victoria parcial de Libertad y reanimación de El Nacional

En el choque ante Libertad, El Nacional no empezó su partido de manera óptima. Dos goles al hilo dejaron en la lona al bi tri campeón de Ecuador y se cumplió la 'ley del ex' por doble partida.



El primero en abrir el marcador fue Roberto Garcés tras un doble cabezazo en el área. A la media hora, Pedro Larrea encontró la pelota en el área tras una serie de rebotes en el área contraria.



Almeida lucía molesto con su equipo y se los hacía saber. Nunca bajaron los brazos. Ronnie Carrillo descontó a los cinco minutos de el segundo tanto después de un centro que definió de primera.



Al cierre del primer tiempo, Carrillo volvió a poner su nombre en el marcador y logró el empate. Tras un rebote, el ariete mandó la pelota al fondo de las redes.

Ronnie Carrillo imparable

Para la segunda etapa y en tablas, los locales salieron con la convicción de ganar y lo consiguieron. Otra vez apareció Ronnie Carrillo para cerra una actuación fulgurante y tener su primer 'hat-trick' en la Serie A.



Byron Palacios apareció a los 73' y logró inclinar la balanza tras una jugada individual. Finalmente, el mismo futbolista fue quien dio la asistencia para el tanto del número 19.



Con el triunfo, El Nacional asciende -momentáneamente- hacia la cuarta posición de la LigaPro. Libertad se mantiene último.

