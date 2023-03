Richard Calderón fue suspendido por cinco fechas

Richard Calderón, jugador del Orense. Foto: Twitter Orense SC

La suspensión en contra de Richard Calderón se conoció este miércoles 8 de marzo de 2023, luego de verse involucrado en la lesión en contra del defensor Jackson Rodríguez, jugador de Emelec, diagnosticado con una luxo fractura de tobillo y fractura de peroné.



La LigaPro mencionó en su acta de sanciones que la suspensión de cinco partidos para Richard Calderón se basa porque Jackson Rodríguez, fruto de su lesión, estará imposibilitado de "actuar en una lapso superior a 30 días".



"(...) Al momento se le colocó una placa estabilizadora de la fractura y el periodo de recuperación lo estimamos en cinco meses aproximadamente (...). luego en un periodo de no apoyar la pierna y vendrá la posterior recuperación con terapia física por parte del club", señaló Celio Romero, médico de Emelec, el pasado 6 de marzo.

Emelec pedirá dura sanción para Richard Calderón

Emelec no está conforme con la sanción que deberá afrontar Richard Calderón, por lo que pedirá que no vuelva a actuar durante el mismo tiempo que demore la recuperación de Jackson Rodríguez.



"Hace pocos minutos me llamó el presidente (José Pileggi). Me expresó que Emelec estaría presentando un documento en el que solicitará una sanción drástica que abarque el tiempo que tome el regreso de Jackson Rodríguez", señaló el jugador del Orense.



Al momento la única sanción que pesa sobre Richard Calderón es la emitida por la LigaPro. En las próximas horas se espera que Emelec se pronuncie formalmente al respecto.

¿Cómo fue la lesión de Jackson Rodríguez?

El pasado sábado 6 de marzo Orense recibió a Emelec en la segunda fecha de la LigaPro en el estadio 9 de Mayo de Machala.



A los tres minutos de arrancado el partido, Jackson Rodríguez cayó al piso tras una fuerte entrada de Richard Calderón.



Richard Calderón intentó ganar el esférico, con una barrida, pero en ese momento el tobillo de Jackson Rodríguez se atascó entre el césped y el pie de su rival, lo que provocó un fuerte grito de dolor y la preocupación de todos los futbolistas en cancha.



Horas más tarde se confirmó la gravedad de la lesión del defensa de Emelec, quien ya fue operado en Guayaquil y empezó el proceso de recuperación.

