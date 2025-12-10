Desde el viernes 5 de diciembre de 2025, los aficionados de las 42 de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 (faltan seis del repechaje) conocen el grupo, estadios, ciudades y hora en la que sus países jugarán el torneo.

Esto hace que la demanda por comprar boletos para el Mundial 2026 crezca con el pasar de los días. Desde este jueves 11 empieza la tercera etapa de la venta de boletos organizada por la FIFA, pero, ¿se pueden conseguir boletos en la reventa?.

La reventa de boletos no es bienvenida por la FIFA

La FIFA tiene en su portal web habilitada la opción de reventa/mercado de intercambio de boletos para el Mundial 2026 con el propósito proteger a los aficionados de transacciones no autorizadas o fraudulentas.

Permanecerá cerrada hasta el lunes 15 de diciembre, cuando estará nuevamente habilitada como el único medio oficial para revender o intercambiar boletos adquiridos legítimamente.

La plataforma se diferencia según el país de residencia. Así, el mercado de reventa está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el mercado de intercambio está destinado específicamente para residentes de México.

Los boletos elegibles para ser publicados incluyen: boletos para un partido individual, boletos de estadio y boletos específicos para un equipo, siempre y cuando hayan sido adquiridos originalmente en una fase oficial de venta.

No todos los productos de entradas son elegibles para la reventa o el intercambio. Quedan excluidos elementos como coleccionables digitales, paquetes de hospitalidad con boletos, pases de acreditación y boletos de cortesía o promocionales.

Todos los boletos adquiridos a través de este mercado serán entregados como boletos móviles mediante la aplicación oficial de la Copa Mundial, disponible para Android y iOS.

La FIFA aconseja a los usuarios consultar la sección de preguntas frecuentes para obtener detalles sobre los cierres, los cronogramas, las tarifas aplicables y los procesos de reembolso.

Subraya que la compra a través del mercado no es la única vía para obtener entradas; los aficionados también pueden hacerlo mediante las fases oficiales de venta en FIFA.com/tickets, las cuales ofrecen mayor variedad de productos y categorías de boletos.

Por fuera de esta plataforma existen otras dedicadas a la venta de entradas cuyo valor varía conforme la demanda. Por ejemplo, para ver a la Selección de Ecuador los previos variaban desde los 250 hasta llegar a los 2 308.

