La FIFA oficializó que en la Copa del Mundo 2026 —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá— todos los partidos incluirán pausas de hidratación obligatorias de tres minutos, una por cada tiempo de juego.

El organismo explicó que, bajo un protocolo actualizado y simplificado, los árbitros detendrán las acciones alrededor del minuto 22 de cada periodo para permitir que los futbolistas se rehidraten.

Más noticias:

A diferencia de ediciones anteriores, estas interrupciones no estarán condicionadas por la temperatura ambiental ni por el tipo de estadio.

Según la FIFA, el objetivo es garantizar las mismas condiciones para todas las selecciones.

“No importa si el estadio tiene o no techo, ni cuáles sean las condiciones climáticas. La pausa durará exactamente tres minutos desde el silbato del árbitro“, detalló Manolo Zubiría, director del torneo.

El dirigente también aclaró que, si el encuentro se detuviera cerca del minuto previsto por una lesión u otra situación de juego, el árbitro podrá coordinar el momento adecuado para realizar la pausa.

Tres ceremonias inaugurales y un show especial en la final

Además del nuevo protocolo de hidratación, la FIFA reveló detalles ceremoniales del Mundial 2026. Por primera vez habrá tres inauguraciones:

México , el 11 de junio, antes del duelo entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México.

, el 11 de junio, antes del duelo entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México. Canadá , el 12 de junio, previo al encuentro entre Canadá y el ganador del repechaje europeo (Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales) en Toronto.

, el 12 de junio, previo al encuentro entre Canadá y el ganador del repechaje europeo (Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales) en Toronto. Estados Unidos, ese mismo día, antes del partido entre EE.UU. y Paraguay en Los Ángeles.

Para la final del torneo, programada para el 19 de julio en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey, la FIFA adelantó que está preparando un espectáculo especial durante el entretiempo, un hecho inédito en la historia de los Mundiales, además de la tradicional ceremonia de clausura.

Te puede interesar: Un boleto para ver a la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 supera los 2 300 dólares

Calendario en el Mundial 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador

Fecha: 14 de junio

Hora: 18:00

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Ecuador vs. Curazao

Fecha: 20 de junio

Hora: 19:00

Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

Ecuador vs. Alemania

Fecha: 25 de junio

Hora: 15:00

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey

‘Patón’, un campeón que no se olvida