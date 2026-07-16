¿Quiénes son Lo Celso, Cristian Romero y Lisandro Martínez, los jugadores que levantaron la bandera de las Malvinas?

La victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Durante los festejos en el terreno de juego, Giovani Lo Celso, Cristian “Cuti” Romero y Lisandro “Licha” Martínez levantaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que despertó orgullo entre los aficionados argentinos y, al mismo tiempo, generó polémica por el contexto político del histórico reclamo de soberanía sobre las islas.

La pancarta había sido lanzada al campo por un grupo de hinchas momentos antes de que fuera retirada por el personal de seguridad. Lo Celso fue el primero en recogerla y, posteriormente, Romero y Martínez se unieron para exhibirla durante la celebración junto al resto del plantel.

Un dato llamativo es que los tres futbolistas jugaron o juegan en la Premier League, precisamente en Inglaterra.

Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso, de 30 años, disputa su segundo Mundial con la selección argentina.

El mediocampista formó parte de la convocatoria para Rusia 2018, pero una lesión de última hora le impidió disputar el Mundial de Catar 2022.

Inició su carrera profesional en Rosario Central antes de dar el salto al Paris Saint-Germain. Posteriormente pasó por Real Betis, Tottenham Hotspur y Villarreal, para regresar después al conjunto verdiblanco, donde se consolidó nuevamente como una de sus principales figuras.

Con la selección argentina conquistó dos Copas América y la Finalissima, y ahora busca levantar su primera Copa del Mundo.

Cristian “Cuti” Romero

Cristian Romero, de 28 años, es uno de los líderes de la defensa argentina y un referente del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El zaguero comenzó su carrera en Belgrano de Córdoba y posteriormente emigró al fútbol italiano para vestir las camisetas de Genoa y Atalanta.

Desde la temporada 2021/22 juega en el Tottenham Hotspur, club del que también se ha convertido en uno de los capitanes.

Con la Albiceleste ya conquistó el Mundial de Catar 2022, además de dos Copas América y la Finalissima. El Mundial 2026 representa su segunda participación en una Copa del Mundo.

Lisandro “Licha” Martínez

Lisandro Martínez, también de 28 años, es el otro defensor que protagonizó la celebración con la bandera.

Sus primeros pasos los dio en Newell‘s Old Boys, aunque fue en Defensa y Justicia donde terminó de consolidarse antes de dar el salto al fútbol europeo.

En 2019 fichó por el Ajax, donde brilló durante tres temporadas, lo que le permitió ser transferido al Manchester United para la campaña 2022/23.

Martínez integró el plantel campeón del Mundial de Catar 2022 y también levantó dos Copas América y la Finalissima con la selección argentina.

Ahora, junto a Romero, vuelve a ser una de las piezas fundamentales de la defensa albiceleste en su camino hacia un nuevo título mundial.

Los tres futbolistas, figuras habituales de la Premier League, quedaron en el centro de la atención mundial tras protagonizar una de las imágenes más comentadas de la celebración argentina luego de eliminar a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026.