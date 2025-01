Barcelona Sporting Club atraviesa momentos complicados puertas adentro de cara a lo que será una temporada histórica, ya que celebran su centenario.

Primero se analiza la salida de dos jugadores clave y, luego, el presidente Antonio Álvarez protagoniza una discusión con un miembro de la plantilla.

Peleas internas en Barcelona SC

Este lunes 6 de enero, Octavio Rivero, delantero de Barcelona SC, fue interceptado por la prensa y ofreció declaraciones sobre la actualidad del equipo y su situación personal.

Rivero habló sobre su semestre anterior en el club, haciendo referencia a lo extrafutbolístico, y ante la pregunta de la prensa sobre qué sucedió, el jugador se limitó a decir que espera que este año sea constructivo y que el equipo se concentre únicamente en el fútbol.

Sin embargo, el periodista Eduardo Erazo Veloz compartió el video en su cuenta de X, asegurando que el delantero uruguayo no realizará la pretemporada hasta que se resuelvan ciertos inconvenientes.

Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, aprovechó la publicación para responder y señalar al jugador, quien había recibido ofertas del extranjero en este año.

“Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí no nos manejamos por presiones. Tiene contrato y lo va a respetar, quiera o no quiera“, escribió el dirigente en sus redes sociales.

Octavio Rivero en Barcelona SC

Rivero llegó al ‘Ídolo’ en el segundo semestre de 2024 para suplir la baja de Francisco Fydriszeski, quien dejó el club y también tuvo problemas contractuales.

El uruguayo arribó tras un gran primer semestre en Defensor Sporting Club, donde jugó 23 partidos y anotó 13 goles.

Con la presión de jugar en el ‘Ídolo’ y la responsabilidad de ser el delantero en un club con pocos referentes ofensivos en los últimos años, Rivero jugó a su estilo y tuvo un semestre fructífero.

En su primer semestre con Barcelona SC, el uruguayo de 32 años disputó 18 partidos y anotó 11 goles, todos en la Liga Pro, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano.

