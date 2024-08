Piero Hincapié es una de las figuras del Bayer Leverkusen de Alemania, equipo con el que ganó su tercer título el pasado sábado 17 de agosto. Sin embargo, el Liverpool, quiere arrebatar al ecuatoriano, al que colocó como una de sus prioridades.

El zaguero es considerado uno de los mejores proyectos de defensa en el mundo, lo que ha captado la atención de los clubes más importantes de Europa.

Además, su extraordinaria campaña con el Leverkusen, que culminó con la obtención de tres títulos, incluida la primera Bundesliga en la historia del club, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, consolidó su reputación, siendo incluso elegido como el mejor jugador del partido en la final de la Supercopa.

Hincapié también es una de las figuras de la Selección de Ecuador, sobre todo en la última Copa América, donde lo incluyeron en el equipo ideal del torneo.

Por estas razones, y debido a su creciente reputación, el Liverpool de Inglaterra está interesado en fichar al exjugador de Independiente del Valle.

Según el portal Team Talks de Inglaterra, un medio que habla sobre el mercado de fichajes, informó que el Liverpool tiene a Piero Hincapié como su primera elección para la defensa.

“Liverpool confía en robar a Hincapié del Atlético Madrid y el Tottenham. Es un fichaje top”, detalla el medio británico.

De igual forma, según el medio, los ‘Reds’ ven al zaguero ecuatoriano como el sucesor natural de una de las leyendas del club, el neerlandés Virgil Van Dijk.

Liverpool are still eyeing up a 'top signing' 👀 https://t.co/LKFnYTdUBi