Pervis Estupiñán se lesiona con Ecuador y el AC Milan recibe su parte médico

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Pervis Estupiñán sufrió un esguince de rodilla durante el partido de la Selección de Ecuador frente a Japón, en la gira por Asia que marcó el inicio de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tri. El combinado tricolor publicó el parte médico del futbolista y confirmó que la información sobre su lesión ya fue enviada al AC Milan.

La molestia se produjo durante el encuentro ante el seleccionado japonés, uno de los tres compromisos que disputó Ecuador durante su paso por Asia.

Después del partido, Estupiñán fue sometido a evaluaciones médicas y estudios de imagen para determinar el alcance de la lesión.

Pervis Estupiñán tiene un esguince de rodilla

La Selección de Ecuador informó mediante sus redes sociales el diagnóstico de Pervis Estupiñán tras las pruebas realizadas al futbolista.

“Pervis Estupiñán presentó un traumatismo en la rodilla durante el encuentro frente a Japón. La evaluación médica y los estudios de imagen posteriores establecieron el diagnóstico de esguince de rodilla con trastorno interno de rodilla”, señaló la Tricolor.

La Federación también indicó que la información clínica y los resultados obtenidos fueron comunicados al departamento médico del AC Milan, club de Estupiñán, para que continúe con su atención.

“Le deseamos a Pervis pronta recuperación”, agregó la Selección ecuatoriana en su comunicado.

La lesión se produjo durante la gira de Ecuador por Asia

El problema físico de Estupiñán fue una de las novedades que dejó la primera gira de Marcelo Gallardo como seleccionador de Ecuador.

La Tricolor disputó tres encuentros en territorio asiático. Primero cayó 3-0 ante Corea del Sur y posteriormente empató frente a Japón y Panamá. En estos dos últimos compromisos, Ecuador terminó perdiendo en las definiciones por penales.

El combinado nacional cerró su participación este lunes 5 de octubre de 2026 con un empate 1-1 frente a Panamá y una derrota 7-6 desde el punto penal en el Estadio Nacional de Tokio.

Ecuador terminó así su primera gira bajo la dirección de Gallardo sin conseguir victorias. Además de probar futbolistas y variantes tácticas, el entrenador obtuvo información para las próximas convocatorias.

La Selección ecuatoriana volverá a reunirse durante la fecha FIFA de noviembre. Mientras tanto, Estupiñán continuará bajo atención médica después de la lesión sufrida ante Japón.