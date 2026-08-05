Pervis Estupiñán dejó dudas en su primer amistoso con el AC Milan de Ruben Amorim

Pervis Estupiñán comenzó a definir su futuro en el AC Milan.

El lateral ecuatoriano disputó este miércoles sus primeros minutos de la pretemporada bajo las órdenes del nuevo entrenador Ruben Amorim, quien evaluará su rendimiento antes de decidir si continuará en el club o si será transferido durante este mercado.

Sin embargo, su estreno dejó más dudas que certezas. Estupiñán ingresó en el segundo tiempo del empate 1-1 entre el Milan y el Inter de Milán, en el primer Derby della Madonnina disputado en Australia.

Pervis Estupiñán no tuvo su mejor presentación

El ecuatoriano ingresó en reemplazo del juvenil Davide Bartesaghi para desempeñarse como carrilero por el sector izquierdo.

Durante los minutos que permaneció en cancha tuvo dificultades para contener los ataques del Inter y sufrió en varios retrocesos defensivos.

De acuerdo con SofaScore, Estupiñán recibió una calificación de 6,2, la más baja del AC Milan junto con Alphadjo Cissé.

Pese a ello, el cuerpo técnico continúa evaluando al ecuatoriano durante la gira de pretemporada, que será determinante para definir su futuro en el conjunto rossonero.

Milan e Inter empataron en Australia

El amistoso terminó 1-1 en Perth, Australia.

Antes del inicio del encuentro, ambos equipos rindieron homenaje al histórico capitán Franco Baresi, fallecido el pasado 31 de julio, colocando sobre el césped una camiseta con el número seis.

El Inter abrió el marcador a los 54 minutos gracias a Federico Dimarco, quien culminó una buena acción colectiva iniciada por Benjamin Pavard.

A partir de ese momento, el conjunto dirigido por Cristian Chivu tomó el control del partido y estuvo cerca de ampliar la ventaja.

Sin embargo, a los 83 minutos, un penalti cometido sobre Christopher Nkunku permitió que el propio delantero francés igualara el marcador para el Milan.

Un fuerte choque marcó el final del partido

En los minutos finales, Estupiñán protagonizó un duro choque con el defensor del Inter Yann Bisseck, durante la disputa de un balón dividido.

Tras el impacto, el futbolista alemán no pudo continuar en el terreno de juego y tuvo que ser sustituido, mientras que algunos aficionados del Inter reaccionaron en redes con insultos hacia el ecuatoriano por la dureza de la acción.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la gravedad de la lesión sufrida por Bisseck.

Pervis Estupiñán, faire ça lors d’un match amical, à la 94e, c’est une folie.



On espère que Yann Bisseck va bien… pic.twitter.com/wQgi7NTgjf — Inter FR (@InterMilanFRA) August 5, 2026

El futuro de Estupiñán sigue en evaluación

La gira de pretemporada será decisiva para el futuro del ecuatoriano.

Ruben Amorim quiere observar el rendimiento de Estupiñán antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad en el AC Milan.

En los próximos amistosos, el lateral tendrá nuevas oportunidades para convencer al entrenador portugués y ganarse un lugar en el plantel que afrontará la temporada 2026/27.