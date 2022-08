Partidos y horarios de la fecha 5 de la Ligapro en Ecuador

Jugadores del Aucas celebran un gol marcado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en la LigaPro. Foto: Archivo / Twitter @Aucas45

Redacción Bendito Fútbol (I)

La fecha 5 de la segunda fase de la LigaPro se jugará del 5 al 8 de agosto del 2022. El partido más atractivo será el que disputen Aucas y Liga en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. A continuación los detalles de programación con sus partidos y horarios.

El encuentro entre amarillos y albos está programado para el domingo 7 de agosto de 2022 desde las 14:00.



Los orientales llegan como líderes en solitario con 10 puntos. Los blancos son sextos con siete unidades, tan solo a tres puntos de la punta, pero con un funcionamiento en el terreno de juego que no convence a sus hinchas que reclaman cambios jornada a jornada.

El Aucas y Liga ha causado gran expectativa entre los hinchas.



La Universidad Católica, segunda con nueve puntos, recibirá el mismo domingo, pero desde las 16:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa al Deportivo Cuenca, colocados en la casilla 12 con cinco puntos.



El tercero en disputa es el Guayaquil City que tiene siete unidades. En esta jornada serán locales de Macará, que estrena a Marcelo Fleitas como DT, en el Estadio Christian 'Chucho' Benítez. El partido arranca el sábado 6 de agosto desde las 17:30.



Técnico Universitario y Cumbayá abren la fecha este viernes 5 de agosto desde las 19:00 en el Estadio Bellavista. Este partido se vislumbra como trascendental para definir la zona baja de la tabla de posiciones. Las dos escuadras están comprometidas con el descenso.

​

LigaPro - Segunda fase - Fecha 5

5 de agosto

19:00 Técnico Universitario vs. Cumbayá

Estadio: Bellavista - Ambato

​

6 de agosto

15:00 Orense vs. Independiente del Valle

Estadio: 9 de Mayo - Machala



17:30 Guayaquil City vs. Macará

Estadio: Christian Benítez



20:00 Delfín vs. Emelec

Estadio: Jocay - Manta

​

7 de agosto

14:00 Aucas vs. Liga de Quito

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda - Quito



16:30 U. Católica vs. D. Cuenca

Estadio: Olímpico Atahualpa - Quito



19:00 Barcelona SC vs. Mushuc Runa

Estadio: Christian Benítez - Guayaquil

​

8 de agosto

19:00 Gualaceo vs. 9 de Octubre

Estadio: Jorge Andrade Cantos - Azogues

​

¿Dónde ver los partidos?

GolTV

Star+