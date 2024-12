El entrenador Pablo ‘Vitamina’ Sánchez está a punto de obtener el primer título de su carrera en máxima división. Este 7 de diciembre del 2024 dio un paso trascendental al ganar la final de ida de la Liga Pro y tuvo un emotivo reencuentro con su familia.

Como si el triunfo de Liga de Quito por 3-0 sobre Independiente del Valle no hubiese sido suficiente, Carolina Villarroel, esposa del ‘Vita’ ingresó a la rueda de prensa pospartido para sorprenderlo. Junto a sus dos hijas y con una sonrisa en el rostro, se acomodó en los asientos para la intervención de Sánchez.

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez

Apenas salió a brindar sus reacciones sobre el partido, Sánchez se percató de los suyos, aunque ya sabía de su llegada. Durante el mismo 7 de diciembre, Villarroel había aterrizado en Quito con su familia a las 11:00.

Está iba a ser la primera vez en la que el argentino podía contar con su hija menor desde que arribó para hacerse cargo del equipo, aunque aún no con su familia completa.

Antes, la aventura previa en la que lo acompañaron fue en el Palestino de Chile, país en el que había realizado la mayoría de su carrera al dirigir seis clubes.

El estratega no se refirió al suceso sino hasta que se lo hicieron mención. Allí, relató lo que significó la llegada de sus afectos y la importancia que adquiere debido al momento en el que se produjo.

La familia del ‘Vitamina’ Sánchez, clave en un momento decisivo con Liga de Quito

Pablo Sánchez se mostró agradecido con su esposa y con su familia por haber llegado hacia la final y acompañarlo. Asimismo, disfrutaba del momento, pues aquello le daba un plus al goce que experimentaba.

“Mi mujer me acompañó en todos los partidos. Tengo la fortuna de que también esté mi hija menor, que hacía mucho tiempo que no la veía. Desde nuestra visita a Lanús, cuando estuvimos (con Liga de Quito) en Buenos Aires, no la veía. Compartir con la gente que amas es una de las cosas más lindas que le pueden ocurrir a un ser humano. Estoy muy agradecido” señaló.

‘Vitamina’ también sostuvo que no pudo contar con la presencia de su otra hija. Pese a ello, también le dedicó su triunfo y le brindó un rol preponderante en el momento en el que vive.

El reencuentro de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez

Al finalizar el evento, ‘Vitamina’ prefirió no dirigirse hacia el camerino con Gabriel Villamil, volante que lo acompañó en la rueda de prensa. Este se levantó y se encaminó hacia Villarroel, quien lo esperaba de pie junto a su hija.

Un intenso abrazo y un beso selló el recuentro entre ‘Vitamina’ y su pareja. Asimismo, su hija se unió al gesto.

Después de intercambiar un ligero diálogo, Sánchez tomó de la mano a su esposa. Arrancaron para el camerino con la alegría del momento y la mira en la final de vuelta, que será el 14 de diciembre del 2024 en el estadio de Independiente del Valle.