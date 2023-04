Golazos en triunfo del Orense ante Deportivo Cuenca

Jugadores del Orense en el estadio 9 de Mayo, el 7 de abril del 2023. Foto: @Orense_SC

Redacción Deportes

El Orense abrió el marcador a los 19 segundos del partido. Sí, este 7 de abril del 2023 el elenco de El Oro se puso adelante con un tanto del colombiano Rodrigo Rivas. ¿Es el gol más rápido anotado en Ecuador?

Al final del primer tiempo, Orense gana 2-0 al Deportivo Cuenca.

El segundo gol lo anotó Cristhian Julio Solano a los 18'.

Fue otro golazo en un partido en el que los locales lucieron muy superiores a sus rivales, en la primera parte.

Con este partido se abrió la fecha 5 de la LigaPro.

Solano, la figura del Orense

El primer gol del Orense llegó a los 19 segundos del partido. Fue un mérito de Rivas, quien recibió un 'pase de la muerte' y estuvo' fino' para superar con su remate al golero Hamilton Piedra.

El jugador que corrió por la banda izquierda y luego envió el pase preciso para el gol fue Cristhian Solano.

El mismo Solano, de 24 años, aumentó la cuenta con otro golazo a favor del Orense. Avanzó por la derecha, no lo pudieron frenar y definió a la salida del arquero.

El gol más rápido en Ecuador

El gol de Rivas para Orense ante Deportivo Cuenca, en la LigaPro 2023, no es el más rápido marcado en Ecuador.

Ese sitial lo ocupa el argentino Martín 'Buitre' Mandra.

El delantero argentino tiene el récord del gol más rápido de la historia del torneo ecuatoriano.

El 13 de marzo del 2010, el Manta FC igualó 2 a 2 ante El Nacional en el estadio Jocay, válido por la sexta fecha de la primera etapa.

El 'Buitre' marcó a los 8 segundos del primer tiempo. Además, en ese partido debutó Frickson Erazo con la camiseta criolla.

La fecha 5

7 de abril

Partido: Orense vs. Deportivo Cuenca

Hora: 19:00

Estadio: 9 de Mayo

Transmiten: GolTV / Star+

​

8 de abril

Partido: Gualaceo vs. Técnico Universitario

Hora: 13:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: El Nacional vs. Universidad Católica

Hora: 15:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Independiente del Valle vs. Delfín

Hora: 18:00

Estadio: Banco Guayaquil

Transmiten: GolTV / Star+

​

9 de abril

Partido: Mushuc Runa vs. Libertad FC

Hora: 13:00

Estadio: Echaleche

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Guayaquil City vs. Liga de Quito

Hora: 15:30

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Aucas vs. Emelec

Hora: 18:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Transmiten: GolTV / Star+

​

10 de abril

Partido: Barcelona vs. Cumbayá

Hora: 19:00

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+

Visita nuestros portales: