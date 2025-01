Este domingo 12 de enero de 2025 se realizó el sorteo de la cuarta ronda de la FA Cup, donde se definieron los próximos enfrentamientos del torneo. Moisés Caicedo, jugador del Chelsea, y Pervis Estupiñán, del Brighton & Hove Albion, conocieron a sus próximos rivales.

El sorteo determinó que ambos equipos se enfrentarán, lo que significa que solo uno de los ecuatorianos avanzará a la siguiente fase del certamen.

El Chelsea avanzó a la cuarta ronda tras vencer por 5-0 al Morecambe, equipo de la cuarta división inglesa. En este compromiso, Moisés Caicedo no fue parte del equipo.

Los goleadores del encuentro fueron Tosin Adarabioyo y João Félix, ambos con un doblete, además de Christopher Nkunku, quien anotó un gol para completar la goleada.

Por su parte, el Brighton & Hove Albion clasificó tras imponerse 4-0 al Norwich City. En este encuentro, Pervis Estupiñán jugó los 90 minutos.

Por parte del Brighton, los tantos fueron obra de Georginio Rutter, quien marcó dos veces, el paraguayo Julio Enciso y el histórico del equipo, Solly March.

