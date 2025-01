El Brighton & Hove Albion goleó 0-4 al Norwich City este sábado 11 de enero de 2025, en el marco de la tercera ronda de la FA Cup. Pervis Estupiñán fue titular y jugó todo el partido.

Gracias a esta victoria, las ‘Gaviotas’ avanzaron a la cuarta ronda del torneo más antiguo del fútbol y el segundo más importante del fútbol inglés.

El Norwich City fue el primero en generar peligro. El equipo local sorprendió con un potente remate de Amankwah Forson que se estrelló en el poste izquierdo.

A pesar de que los primeros 30 minutos fueron equilibrados, el Brighton se adelantó en los últimos minutos de la primera mitad.

Georgino Rutter abrió el marcador con un cabezazo a un centro de Joel Veltman al minuto 37. Pocos minutos después, al 47′, Rutter anotó su segundo gol con un remate de derecha dentro del área, antes de que terminara la primera mitad.

En la segunda mitad, el Norwich City intentó revertir la situación, pero dejó muchos espacios, lo que aprovechó el Brighton para ampliar su ventaja.

Julio Enciso anotó el 0-3 a los 59 minutos. El paraguayo se hizo presente con un potente disparo desde el sector izquierdo del área.

Finalmente, Solly March, histórico jugador del Brighton con más de una década en el club, cerró la cuenta con un gol a los 74 minutos.

