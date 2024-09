Moisés Caicedo tiene 22 años, se formó en Independiente del Valle donde demostró en toda su etapa como juvenil y luego como profesional, que se trataba de un mediocampista moderno que estaba para grandes cosas.

El Brighton & Hove Albion le abrió las puertas de Europa a Moisés Caicedo en febrero de 2021 y dejó en las cuentas de Independiente un valor superior a los 5 millones de dólares.

La adaptación de Caicedo al fútbol inglés fue complicado y tuvo que marcharse para el segundo semestre de ese mismo año hasta el K Beerschot de la Primera División de Bélgica, un traspaso que levantó muchas críticas en Ecuador.

En enero de 2022 el Brighton pido su regreso y poco a poco empezó a sumar minutos en el primer equipo con la confianza de Graham Potter, que lo incluyó en su equipo en la recta final de esa temporada.

La consolidación del ‘Niño Moi’ se dio en el curso 2022/23 en donde se convirtió en uno de los mejores jugadores de las ‘Gaviotas’ y pieza fundamental para conseguir la clasificación a la Europa League, algo inédito en la historia del club.

El verano de 2023 tuvo a Caicedo como el principal protagonista del mercado de fichajes europeos, con equipos como el Arsenal, Liverpool y Chelsea como los interesados en contratarlo por cifras que nunca antes se había pagado por un jugador ecuatorianos.

Finalmente, el Chelsea desembolsó algo más de 146 millones de dólares con lo que el de Santo Domingo de los Tsáchilas se convirtió en el más caro traspaso para el fútbol de Ecuador, para el Brighton, para el Chelsea y de la historia de la Premier.

Sin embargo, desde que llegó a los ‘Blues’ su rendimiento estuvo en constante escrutinio, como el de todo el equipo, que no encontraban una justificación entre el valor pagado y el rendimiento que mostraba en cancha.

Esas críticas empiezan a ser aplacadas por el rendimiento que está mostrando en el arranque de la temporada 2024/25. Esto hizo que Obi Mikel, campeón de la Champions League en 2012 con los de Londres, alabó el nivel del deportista.

Moisés Caicedo y los halagos de Obi Mikel

“Estamos volviendo a ver al jugador del Brighton. Fue una actuación a lo N’Golo Kanté, aparecía en todas partes. Es un jugador absolutamente fantástico, no solo destruyendo el juego, también por cómo se asocia con sus compañeros”, declaró Obi Mikel luego de la gran presentación ante West Ham United.

Marca, uno de los medios de comunicación más influyentes de España, destaca que el ecuatoriano fue el más duelos ganó (13) y el que más acertó en pases (87%), que llevó a que Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, los califique como un “jugador top” con un desempeño “fantástico” ante West Ham United.

“Está demostrando que es bueno en todo lo que hace. No va a marcar 10 goles desde fuera del área todos los años (…) No se pagaron más de 100 millones de libras por él por ello”, comentó Pat Nevin, ex del Chelsea en ‘Talk Sport’, apunta Marca.

Otro ex del Chelsea, Jason Cundy, también reivindica la importancia de Caicedo: “Empezamos a entender por qué pagamos tanto dinero. No es fácil estar a la altura de lo que costó”, dijo.

