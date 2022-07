Moisés Caicedo: 'Ahora puedo hablar inglés'

Moisés Caicedo, jugador ecuatoriano del Brighton & Hove Albion. Foto: Twitter @OfficialBHAFC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Moisés Caicedo continúa afianzándose en el fútbol europeo. El jugador ecuatoriano del Brighton & Hove Albion fue tendencia porque ahora también realiza entrevistas en inglés, lo que tiene emocionados a los hinchas ecuatorianos y a los de su propio equipo.

Caicedo vive una etapa plena de adaptación al Brighton & Hove Albion y a la vida en Inglaterra, país al que llegó en febrero de 2021.

La temporada 2021/22 la terminó siendo titular, con asistencia (Arsenal) y gol (Manchester United) incluidos y un despliegue sobre el césped que confirmó las cualidades y el gran talento que demostró en Independiente del Valle (Ecuador), Beerschot (Bélgica) y la selección de Ecuador.



Este lunes 18 de julio de 2022 dio una muestra más que su adaptación no solo la vive dentro de un terreno de juego, sino que lo hace fuera de ella con el aprendizaje del idioma inglés. El video fue difundido por las redes sociales de su club.



"Ahora puedo hablar inglés, pero no demasiado; pero lo intentaré", arrancó diciendo el nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas hace 20 años y uno de los jugadores fijos que representarán a Ecuador en la Copa del Mundo de Catar 2022.



Comentó que sus compañeros Adam Lallana, Pascal Gross y Alexis Mac Allister, lo han ayudado para entender el idioma, especialmente el argentino, que ha sido una especie de traductor, aunque ahora tiene más conocimiento y entendimiento del idioma. "Estoy muy feliz, porque he aprendido mucho con los chicos", dijo.



Mencionó que el debut ante el Arsenal fue "muy especial" para él y toda su familia, por ser el primer partido en la Premier League y hacerlo frente a uno de los equipos más ganadores y tradicionales del torneo.



En lo referente al gol anotado a United, explicó que tuvo una mezcla de sensaciones. "No podía creerlo. Solo disparé. Fue un buen disparo. Estaba muy emocionado (...) Fue muy especial para mí, un sueño hecho realidad", sostuvo con una sonrisa en su rostro.



Destacó el apoyo de los hinchas en el partido ante los 'Diablos Rojos' y en particular hacia él desde su primer partido. "Es otra motivación para jugar mejor. Estoy muy contento con ellos, porque desde el principio me apoyaron".



Finalmente, no dejó pasar la oportunidad para hablar de la pretemporada que realiza con las 'Gaviotas' y la preparación con miras al Mundial de Catar, en donde representará a Ecuador. "La siguiente campaña será muy dura y necesito estar fuerte en lo físico y mentalmente", cerró.