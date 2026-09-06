Moisés Caicedo se pierde el derbi y Chelsea cae ante Arsenal

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Moisés Caicedo estuvo ausente por problemas físicos en la derrota del Chelsea ante Arsenal, este domingo 6 de septiembre de 2026, en el Emirates Stadium. El equipo londinense perdió su invicto en la Premier League, mientras el ecuatoriano Piero Hincapié ingresó en el segundo tiempo para los ‘Gunners’.

Moisés Caicedo hizo falta en el mediocampo del Chelsea

La ausencia de Caicedo se sintió en el mediocampo del Chelsea durante un partido intenso. El ecuatoriano no fue convocado debido a las molestias físicas que arrastra desde el inicio de la temporada y no estuvo ni siquiera entre los suplentes.

Chelsea comenzó el encuentro de buena manera y se adelantó apenas a los dos minutos con un gol de Morgan Rogers. Sin embargo, Arsenal reaccionó y consiguió darle la vuelta al marcador.

Kai Havertz marcó a los 25 minutos para establecer el empate. Luego, Martin Odegaard anotó a los 50 y puso el 2-1 definitivo para los locales.

Chelsea no pudo contener a los Gunners y sufrió su primera derrota de la temporada. La ausencia de Caicedo fue una de las novedades más importantes para el equipo, luego de que el mediocampista también se perdiera los dos primeros partidos del campeonato.

El ‘Niño Moi’ había regresado frente a Brighton, pero solamente disputó 12 minutos antes de abandonar el campo por una molestia en la pierna derecha. Xabi Alonso explicó que, en principio, no se trataba de una nueva lesión ni de un agravamiento de la anterior.

Piero Hincapié tuvo minutos con Arsenal

La representación ecuatoriana en el partido estuvo a cargo de Piero Hincapié. El defensor comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 67 minutos en reemplazo de Riccardo Calafiori.

Hincapié continúa como alternativa en el equipo dirigido por Mikel Arteta.

Con la victoria, Arsenal mantiene el invicto y suma tres triunfos consecutivos en el inicio de la Premier League. Tiene 9 puntos y es segundo por diferencia de goles, detrás del Manchester City.

Chelsea se quedó con seis puntos y ocupa el cuarto lugar.

Mick Jagger estuvo en las gradas

Entre los espectadores que presenciaron el derbi estuvo Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones y reconocido hincha del Arsenal desde su época escolar.

El músico de 83 años estuvo en las gradas del Emirates Stadium y presenció el triunfo de su equipo frente al Chelsea.