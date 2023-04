El sueño de Moisés Caicedo es ganar una Champions League con el Real Madrid

Moisés Caicedo, mediocampista del Brighton y de la Tricolor. Foto: Brighton

Andrés Ávila (D)

Moisés Caicedo aún se considera un "niño" con sueños. Uno de ellos es vestir la camiseta del Real Madrid y ganar una Champions League con ese club.

El mediocampista del Brighton considera al Real Madrid “el mejor equipo del mundo”, por lo que le gustaría algún día llegar a sus filas.



El ‘Niño Moi’ participó en el podcast ‘Carrusel Americano’, donde respondió algunas preguntas sobre la Champions League. Durante el programa, el ecuatoriano fue consultado por el equipo en el que le gustaría jugar en el torneo más importante de clubes, y Caicedo no dudó en decir el Real Madrid.



“Mi sueño es jugar en el Real Madrid. Estoy haciendo las cosas bien ahora y por qué no jugar un día ahí y ganar una Champions League con ese club”, comentó Moisés Caicedo.



El tricolor continuó enalteciendo al equipo español y se declaró un fanático de su estilo de juego.



“Me gusta ver como juega el Real Madrid. Ver a los jugadores jóvenes como Camavinga, Vinicius, Rodrygo y Valverde, con esa personalidad que me motiva mucho y también disfruto del fútbol de los mayores como Kross y Modric, que juegan una barbaridad”, exclamó el ecuatoriano.

Mentalizado en jugar Champions League

Moisés Caicedo tiene como una de sus prioridades jugar la Champions League, el torneo más relevante de clubes, y no le importa si es con el Brighton, Real Madrid u otro equipo.



“Mi próximo objetivo es jugar Champions y ser protagonista de este torneo”, indicó el ‘Niño Moi’ durante el podcast.



Mientras hablaba sobre jugar Champions, uno de los panelistas de ‘Carrusel Americano’ le cuestionó sobre qué sentiría cuando escuche el icónico himno del certamen, a lo que Moisés Caicedo enseguida mencionó: “Felicidad de haber conseguido uno de mis sueños”.



“No sé si se me salgan las lágrimas, porque qué jugador no sueña con jugar la Champions League”, atizó el ecuatoriano.

Otras noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: