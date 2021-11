Messi gana a Lewandowski… Polonia agranda su maldición

Sin Balón de Oro en 2020 por culpa del coronavirus, Robert Lewandowski también se quedó sin premio en 2021. Se lo quitó el argentino Lionel Messi, que ganó su séptimo trofeo y dejó a Polonia sin un galardón que se le ha escapado de las manos hasta en cuatro ocasiones.

A Lewandowski no le han servido sus 41 goles en 2 463 minutos. Ni superar a Messi por más de 10 tantos. Tampoco ser elegido el futbolista del año en Alemania y el mejor de la temporada en el Bayern Múnich. Ni ganar la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. Y, en 2021, haber marcado 34 en 15 partidos.

Tal vez el fútbol no haya sido justo con Lewandowski, que en la edición anterior era el evidente ganador con cifras y títulos aún más espectaculares. Sin embargo, el premio quedó desierto y Polonia, una vez más, se quedó sin el Balón de Oro.

Congratulations Leo Messi and @alexiaputellas winners of the #BallonDor2021, congratulations also to all nominated players!👏 I won Striker of the Year Award and no Player can win an individual award without strongest team and loyal fans behind him. Thank you for your support🤜🤛 pic.twitter.com/I6j4BtluYS