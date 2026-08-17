Marcelo Gallardo es candidato a Ecuador, ¿cuánto cobra?

El cargo de director técnico permanece vacante en la Selección de Ecuador y Marcelo Gallardo es una de las opciones. En su última experiencia en River Plate, el entrenador argentino llegó a ganar alrededor de siete millones de dólares anuales.

¿Cuánto ganaba Marcelo Gallardo en River Plate y Al-Ittihad?

La última experiencia de Marcelo Gallardo como director técnico de un equipo fue en febrero del 2026. En aquel mes, el ‘Muñeco’ presentó su renuncia como entrenador del equipo, al que arribó por segunda oportunidad en agosto del 2024.

Tras su llegada a River Plate, de acuerdo al portal especializado 365 Scores, las condiciones económicas ofrecidas por estaban cerca de las de su último contrato de la primera etapa, que rondaba los siete millones de dólares anuales, además de premios y primas por objetivos. Antes estuvo en Arabia Saudita, donde percibió un salario por más del doble de aquella cifra.

Previo a su regreso a River, Gallardo fue entrenador del Al-Ittihad entre noviembre del 2023 y julio del 2024. Diario La Nación de Argentina publicó que en el club de Oriente Medio acordó ganar 20 millones anuales.

El interés de la Selección de Ecuador por Marcelo Gallardo

El 12 de agosto del 2026, César Merlo —periodista argentino y especialista en fichajes— dio a conocer el interés de la Selección de Ecuador por Marcelo Gallardo. Este señaló que el técnico argentino era la principal opción y ya se había reunido con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Antes del primer contacto con el ‘Muñeco‘, el ente rector del fútbol nacional valoró una serie de carpetas de entrenadores. Tras ello se realizó un primer corte para luego dar camino a charlas y acercamientos, según pudo conocer EL COMERCIO gracias a fuentes cercanas al organismo.

Desde esa misma vía se confirmó a este medio que Gallardo no es la única opción y que han existido conversaciones con varios cuerpos técnicos. A su vez, se especificó que Egas era el único que encabezaba las reuniones y que, una vez que termine con ellas, presentaría los resultados al directorio y se tomaría una decisión.

Marcelo Gallardo, un técnico exitoso para Ecuador

Gallardo cerró en 2026 su segundo ciclo con River Plate sin sumar títulos, pero mantiene un lugar histórico en el club por lo conseguido durante su primera etapa entre 2014 y 2022. Allí, el entrenador consiguió 14 títulos.

A nivel nacional conquistó tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentinas, el Torneo de la Liga Profesional de 2021 y el Trofeo de Campeones de 2021. En el plano internacional ganó dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas y una Suruga Bank.

Aquellos 14 trofeos lo convirtieron en el entrenador con más títulos obtenidos en el fútbol argentino. Su palmarés también incluye un campeonato uruguayo, conseguido con Nacional en la temporada 2011-2012.