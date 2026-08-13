Marcelo Gallardo es el principal candidato para dirigir a Ecuador, ¿qué se sabe de la negociación?

La Selección de Ecuador continúa sin entrenador a poco más de un mes de su próxima participación en una fecha FIFA. Tras la salida de Sebastián Beccacece, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) analiza alternativas para asumir un nuevo proceso y uno de los candidatos ya estuvo anteriormente en su radar.

Marcelo Gallardo volvió a tomar fuerza como opción para dirigir a la Tri. El entrenador argentino se encuentra sin equipo y, según información difundida desde Argentina, ya existieron acercamientos con la dirigencia ecuatoriana.

Gallardo también fue considerado antes de la contratación de Beccacece. En aquella ocasión mostró interés en el proyecto deportivo de Ecuador, pero finalmente desistió debido a los problemas de salud que atravesaba su padre y posteriormente regresó a River Plate.

Ahora, con Gallardo nuevamente disponible, su nombre aparece otra vez entre las principales alternativas de la FEF.

¿Qué se sabe de la negociación entre Marcelo Gallardo y Ecuador?

El periodista argentino César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes y movimientos de entrenadores, informó que Gallardo es actualmente el principal candidato para asumir la Selección de Ecuador.

Según Merlo, ninguna de las partes considera necesario acelerar las conversaciones.

“Ninguna de las dos partes tiene premura por cerrar. Es el principal candidato para ser el DT de la Selección de Ecuador”.

El periodista también aseguró que ya se produjo un encuentro entre el presidente de la FEF, Francisco Egas, y el entrenador argentino.

“Hubo una reunión entre Francisco Egas y Marcelo Gallardo cuando Sebastián Beccacece dejó la Tri y Gallardo ya no estaba en River Plate”.

La información indica que las conversaciones existen, aunque hasta el momento no se ha informado de un acuerdo definitivo para que Gallardo se convierta en entrenador de Ecuador.

¿Marcelo Gallardo quiere dirigir a la Selección de Ecuador?

Maximiliano Grillo, periodista de TNT Sports que sigue habitualmente la actualidad de River Plate y la Selección de Argentina, también se refirió a las conversaciones entre Gallardo y la FEF.

Según Grillo, el entrenador se encuentra entre las prioridades de Ecuador y ya existieron acercamientos.

“Está entre las prioridades, ya hubo acercamientos y lo económico no sería un impedimento para su llegada”.

Grillo añadió que Gallardo estaría interesado en el plantel disponible en la Selección ecuatoriana.

“Gallardo tiene ganas y lo seduce el material que tiene Ecuador”.

Las versiones de Merlo y Grillo coinciden, por lo tanto, en que existen contactos y que Gallardo ocupa un lugar importante entre las alternativas de la Federación.

Por ahora, sin embargo, ninguna de las declaraciones proporcionadas confirma un acuerdo entre las partes.

¿El salario de Marcelo Gallardo sería un problema para la FEF?

El aspecto económico aparece como uno de los puntos de interés alrededor de una posible contratación de Marcelo Gallardo debido al salario que percibió durante su última etapa en River Plate.

El argentino llegó a tener uno de los salarios más elevados entre los entrenadores del continente, ya que rondaba los 8 millones de dólares.

Según la versión atribuida desde Argentina, el proyecto deportivo de Ecuador podría llevar a Gallardo a reducir sus pretensiones económicas para facilitar un acuerdo con la FEF.

Grillo sostuvo específicamente que “lo económico no sería un impedimento para su llegada”.

Las conversaciones continúan y, según la información proporcionada, ninguna de las partes ha establecido un plazo para definir una eventual contratación.

¿Qué títulos ganó Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate?

Marcelo Gallardo inició su carrera como director técnico en Nacional de Uruguay, equipo al que dirigió entre 2011 y 2012 y con el que conquistó el Campeonato Uruguayo.

En 2014 asumió River Plate e inició el ciclo más exitoso de su carrera como entrenador. Durante su primera etapa, que se extendió hasta 2022, consiguió 14 títulos.

Su palmarés en ese período incluye dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y tres Recopas Sudamericanas en el ámbito continental.

A escala local consiguió una Liga Argentina, tres Copas Argentinas, dos Supercopas Argentinas y dos Trofeos de Campeones.

Durante esa primera etapa alcanzó un rendimiento cercano al 62,5 %, según los datos proporcionados en la nota.

Después de dejar River, Gallardo dirigió al Al Ittihad de Arabia Saudita durante la temporada 2023-2024.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Marcelo Gallardo?

Gallardo regresó a River Plate en agosto de 2024 para iniciar su segunda etapa al frente del conjunto argentino.

Ese ciclo se extendió hasta febrero de 2026. A diferencia de su primera etapa, no consiguió repetir los mismos resultados y terminó desvinculándose del club.

Desde entonces se encuentra sin equipo, circunstancia que vuelve a situarlo como una posibilidad para la Selección de Ecuador.

Su eventual llegada a la Tri significaría un nuevo desafío en su trayectoria y su primera experiencia al frente de una selección nacional.

La FEF, sin embargo, todavía no ha anunciado oficialmente al reemplazante de Sebastián Beccacece y, con base en la información disponible, las conversaciones con Gallardo no están cerradas.