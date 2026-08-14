¿Marcelo Gallardo será el nuevo DT de Ecuador? Así avanzan las negociaciones con la FEF

La Selección de Ecuador continúa sin entrenador a poco más de un mes de su próxima fecha FIFA y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) trabaja en la elección del reemplazante de Sebastián Beccacece. En ese escenario, Marcelo Gallardo es el nombre que concentra las principales versiones surgidas desde Argentina.

Periodistas especializados en el mercado de fichajes han informado sobre acercamientos entre la FEF y el extécnico de River Plate. César Luis Merlo reveló inicialmente una reunión con Francisco Egas y ahora Germán García Grova, periodista de TyC Sports, aportó nuevos detalles sobre las conversaciones.

Según García Grova, la Federación ya eligió al entrenador para encabezar el próximo ciclo mundialista y trabaja en aspectos deportivos y económicos.

Sin embargo, la FEF todavía no ha anunciado oficialmente a Gallardo como entrenador de Ecuador y, con la información disponible, su contratación no puede darse por cerrada.

¿Cómo avanzan las negociaciones entre Marcelo Gallardo y la FEF?

Las primeras versiones sobre el nuevo acercamiento fueron difundidas por el periodista argentino César Luis Merlo, quien señaló que Gallardo era la principal alternativa considerada para dirigir a Ecuador.

Merlo también informó que el entrenador mantuvo una reunión con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para conocer el proyecto deportivo.

Una nueva versión fue publicada por Germán García Grova, periodista de TyC Sports, quien aseguró que la FEF ya tomó una decisión sobre el entrenador que pretende para el siguiente proceso.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol eligió al entrenador para dirigir el próximo ciclo mundialista. Se trabaja en el proyecto deportivo y en las cuestiones económicas“, publicó García Grova.

La información apunta a conversaciones sobre dos aspectos claves de una eventual contratación: el proyecto que encabezaría el nuevo entrenador y las condiciones económicas.

Pese a estos avances reportados, no existe todavía un anuncio oficial de la FEF que confirme a Marcelo Gallardo como nuevo seleccionador de Ecuador.

🚨{EXCLUSIVO} #Ecuador avanza en la contratación de Marcelo Gallardo



📍La Federación Ecuatoriana de Futbol eligió al entrenador 🇦🇷 para dirigir el próximo ciclo mundialista.



👉Se trabaja en el proyecto deportivo y cuestiones económicas. pic.twitter.com/MLG4cm5DzV — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 14, 2026

¿Marcelo Gallardo ya es el nuevo entrenador de Ecuador?

No. Con la información disponible, Marcelo Gallardo todavía no puede ser presentado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador.

Los reportes de Merlo y García Grova apuntan a negociaciones y acercamientos, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha comunicado oficialmente un acuerdo.

Por ello, Gallardo continúa como candidato mientras se esperan novedades sobre las conversaciones.

Su condición de entrenador sin equipo facilita una eventual negociación, después de finalizar su segunda etapa con River Plate en febrero de 2026.

¿Qué títulos ganó Marcelo Gallardo como entrenador?

Marcelo Gallardo comenzó su trayectoria como director técnico en Nacional de Uruguay, donde conquistó el Campeonato Uruguayo en la temporada 2011-2012.

Su etapa más exitosa llegó en River Plate. Entre 2014 y 2022 consiguió 14 títulos con el conjunto argentino.

Durante ese ciclo conquistó dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y tres Recopas Sudamericanas en el ámbito continental.

También ganó una Liga Argentina, tres Copas Argentinas, dos Supercopas Argentinas y dos Trofeos de Campeones, según los datos proporcionados.

Durante ese período registró un rendimiento cercano al 62,5 %.

Después de finalizar su primera etapa en River Plate, Gallardo dirigió al Al Ittihad de Arabia Saudita durante la temporada 2023-2024.

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Marcelo Gallardo?

River Plate fue el último equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

El entrenador argentino regresó al club en agosto de 2024 para comenzar un segundo ciclo después de su paso por Arabia Saudita.

Esta etapa se extendió hasta febrero de 2026. Gallardo no consiguió repetir los resultados alcanzados durante su primer período y posteriormente quedó sin equipo.

Ahora aparece vinculado con la Selección de Ecuador, aunque cualquier acuerdo deberá ser confirmado oficialmente por la FEF.